この砂漠のクラブのコーチングスタッフには著名な名前が並ぶ。元リヴァプールのジョンジョ・シェルヴェイがタッチラインに立ち、レスター・シティの優勝メンバーであるダニー・シンプソンは選手兼監督を務めている。移籍市場が閉まった後、サンチョは新たな所属先がない状態となっていた。レッドデビルズとの契約は6月末で満了したが、さらなる契約延長は合意されなかった。

アストン・ヴィラによる完全移籍も実現しなかった。ヴィラはそれまでこのアタッカーをレンタルで獲得していたが、その契約を完全移籍へ切り替えることは見送った。これにより、かつての期待の星は無所属の状態にある。しかも、それはボルシア・ドルトムントからマンチェスターに移籍金8500万ユーロで移籍してから、わずか5年後のことだ。

アラビアン・ファルコンズの首脳陣は今、サンチョやそのほかの著名な無所属選手たちに接触しようとしている。 報道によると、このアラブ首長国連邦のクラブは野心的なオファーを準備しているという。

この道が特異なケースではないことは、現在の陣容を見れば分かる。ラヴェル・モリソンはすでに昨夏、中東で元ユナイテッドの有望株として契約を結んでいた。このMFはその後まもなくチームキャプテンに任命された。

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ジェイドン・サンチョにはどのような移籍の噂があったのか？

ここ数週間、サンチョにはローマやフィオレンティーナの名前も取り沙汰されていた。しかし、いずれのセリエAクラブもこのウイングの獲得は見送った。さらに、ブラジルの名門パルメイラスへの南米移籍の可能性も噂されていた。

イングランド代表23試合出場（3得点）のキャリアは、ここ最近きわめて不安定なものとなっている。過去3シーズンで4つの異なるクラブでプレーした。2024年1月にはレンタルで一時的にBVBへ復帰し、ウェンブリー・スタジアムで行われたチャンピオンズリーグ決勝ではウェストファーレンとともに出場したが、レアル・マドリーに0-2で敗れた。

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ジェイドン・サンチョはチェルシーとアストン・ヴィラでレンタルプレー

BVBが完全復帰に動かないことを決めたため、サンチョはチェルシーへのレンタル移籍を果たした。そこでカンファレンスリーグ優勝を経験したものの、スタンフォード・ブリッジへの完全移籍は実現しなかった。

その代わりにブルーズは、約2900万ユーロの買い取り義務を免れるため、マンチェスター・ユナイテッドにユーロ換算で約600万ユーロ弱の違約金を支払った。その後、アストン・ヴィラへレンタルで移籍した。ウナイ・エメリ監督の下でサンチョはブレークを果たせず、公式戦39試合で1得点3アシストにとどまったが、シーズンはヨーロッパリーグ優勝で終えた。

ファルコンズは今、UAEの環境が決め手になる可能性に期待している。ドバイでの生活、非課税の収入、そして最高級のトレーニング環境が説得材料になるとみられている。サンチョは過去に負傷後のリハビリをそこで行ったことがあり、この街にはすでに馴染みがある。