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デポルティーボのアントニオ・イダルゴ監督は、ザカリア・エッダフチュリをメンバーに迎え、古巣バルセロナとの特別な再会に備える。ハンジ・フリック監督率いる得点力の高いチームを相手に、ラ・マシア出身の指揮官は「どのチームにも弱点はある」と語り、リアソールでの激しい一戦を見込んでいる。

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イダルゴ、古巣バルセロナとの特別な再会に備える

イダルゴ監督は今朝、アベゴンドの練習場で報道陣の取材に応じた。チームは バルセロナを迎える 準備を仕上げている。カタルーニャ出身の指揮官にとって、試合を前にエッダフチュリがチームの全体練習に復帰したことは朗報だ。

この一戦はイダルゴ監督にとって、個人的にも深い意味を持つ。指導者になる前、12歳から21歳までの約10年間をバルセロナの名門育成組織ラ・マシアで過ごし、技術を磨いた。

相手チームとのつながりはあるものの、イダルゴ監督が見据えるのは、デポルティーボがホームで激しく戦うことだ。試合では戦い抜く必要があると考えており、リアソールの雰囲気がアウェーチームに強い重圧をかけると警告した。

デポルティーボ、バルセロナの弱点を突く構え

イダルゴ監督は相手の手ごわさを十分に理解している。それでも、自分の選手たちはバルセロナを苦しめられると確信しており、エッダフチュリも戦術プランの中で役割を果たせる状態だと認めた。

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「彼は今週ずっと我々と練習しており、メンバー入りする準備ができている」と、イダルゴ監督はエッダフチュリの出場可否について語った。『マルカ』が伝えている。

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「どのチームにも弱点はある。毎週やっているように、どこを突けば相手に打撃を与えられると考えているか、選手たちに説明する。相手の強みや、どこで我々がやられる可能性があるかも説明し、対策に取り組まなければならない。その上で、相手が準備してきたことより、我々が準備してきたことが多く実現するよう願う」

最優先事項はあくまで残留

デポルティーボは、フリック監督率いるチームの攻撃力を十分に認識してこの試合に臨む。バルセロナは1試合平均で3得点を超えており、抑えるのは極めて難しい。リアソールに強豪を迎える一戦への期待が高まる中でも、イダルゴ監督は選手たちが今季の最優先目標を見失うことを許さなかった。ガリシアのクラブにとって、1部残留こそが唯一の真の目標だと改めて強調した。

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「我々は目標を明確にし、最も重要なのはこのディビジョンに残ることだと理解しなければならない」とイダルゴ監督は締めくくった。「年初に掲げた目標であり、これからもその達成に向けて取り組み続けなければならない」

フリック率いるバルセロナをリアソールで迎え撃つ

デポルティーボは今、リアソールのピッチで1週間の準備を実践に移そうとしている。フリック監督率いる得点力の高いチームとの結果がどうであれ、この試合はデポルティーボの残留争いにおける、もう一つの重要な一歩となる。イダルゴ監督は、準備の成果とホームの観客の後押しによって、記憶に残るプレーを見せたいと考えている。