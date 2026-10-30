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長年、女性審判員はトップレベルでの活躍を目指すことと、家庭を築くことの間で難しい選択を迫られてきた。しかし今、FIFAの一連の取り組みにより、審判員は母親になるためにキャリアを犠牲にせずに済むようになりつつある。サッカー界の最高レベルで包摂性を実現するためのモデルにもなっている。

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女性の健康とパフォーマンスに関するプロジェクトを始動

かつて、産休を取る女性審判員は、努力して手にした国際舞台での立場を失うのではないかと本気で恐れていた。出産による身体への負担に加え、トップレベルのサッカーで求められる厳しい体力基準もあり、主要大会の日程に合わせて妊娠の時期を決めざるを得ないことが多かった。

こうした状況を変えるため、世界のサッカーを統括するFIFAは2026年に女性の健康とパフォーマンスに関するプロジェクトを立ち上げた。この取り組みは既存の支援体制を強化し、審判員の妊娠中から産後まで、それぞれの状況に応じた包括的な支援を提供するものだ。審判員は現在、調整されたトレーニングプログラム、栄養状態の管理に加え、技術・フィジカルパフォーマンス担当スタッフによる定期的な健康状態の確認を受けられる。

重要なのは、このプログラムによって、出産を控えた審判員が現役の国際審判員リストに名を連ね続けられることだ。出産後には、復帰に向けた段階的なスケジュールが示され、睡眠や授乳に関する本人の選択も支援される。身体の回復は、無理のない動作や骨盤底筋の機能改善から有酸素運動能力の回復へと徐々に進められ、早すぎる復帰を迫られることなく、試合を担当できる状態を目指せる。

早期復帰へのプレッシャーをなくす

モーリシャスの審判員クインシー・ヴィクトワールは、2020年に第1子を出産するため現場を離れることになった際、今後のキャリアにすぐさま不安を覚えた。しかし、FIFAが刷新した支援のあり方によって、その不安は和らいだ。2023年の女子ワールドカップで審判を務めた後、第2子を出産し、その後はモロッコで開催された2026年のU-17女子ワールドカップで副審を務めた。

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「女性としては、復帰するのが怖いものです。どうなるのか、何が起きるのか分かりません」とヴィクトワールは説明し、復帰はあくまで自分のペースで進めるよう促されたと明かした。「状況はどうかなどと尋ねてもらえます。ですから、FIFAから受けた支援は本当に助けになったと思います。精神面でも、心理面でも、身体面でも、あらゆることが私たち女性審判員の助けになっています」

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カナダの審判員ミリアム・マルコットも、妊娠7カ月だった2025年2月にコスタリカで開かれた権威あるCONCACAFのエリート向けセミナーに招かれ、仕事を続ける自信を深めた。その後、ピッチに復帰し、ポーランドで開催された2026年のU-20女子ワールドカップで審判を務めた。

「あのセミナーにすぐに参加できたことで、『分かった、私にはまだチャンスがある。このまま歩み続けられる』と感じました」とマルコットは語った。「一定期間離れていても、ほかの人に取って代わられることはない。妊娠していても、周囲が変わらず気にかけ、大会やイベントに招いてくれると分かるのです」

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家族と参加しやすい大会環境づくり

この取り組みは身体の回復支援にとどまらず、親として主要大会へ遠征する際の実務的な課題にも対応する。FIFAの女子審判部門責任者、ビビアナ・シュタインハウス＝ウェブは家族を優先する方針を推進し、家族に配慮した移動手段と宿泊施設に加え、国際大会にサポート役の同行者を連れて行ける選択肢を審判員に保証している。

「妊娠の経過は一人ひとり異なると理解しています。どの場合でも、安心してもらうことを目指しています」とシュタインハウス＝ウェブは述べた。また、審判員のキャンプに家族が加わることの大きな効果も強調した。「大会に子どもたちがいると、グループにとても前向きな雰囲気が生まれます。子どもたちの笑顔は周囲にも広がりますし、その目を通すと交流がずっと容易になるので、仲間同士の絆を深めるうえで欠かせません」

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2年前に娘を出産し、最近では2026年のU-17女子ワールドカップで審判を務めたオーストラリアのララ・リーは、この変化が審判員にとって大きな転換になると考えている。「ワールドカップの大会周期の間に必要な国際舞台から離れる時期に合わせるのではなく、自分にとって適切な時期に子どもを持てるようになるかもしれません」とリーは指摘した。「時期を合わせようとすることで、結局、子どもを持てなくなるリスクもあります。だからこそ、選択肢を広く持てるようにすることが、より多くの機会につながるのだと思います」

南米での大舞台を見据えて

ブラジルでの2027年女子ワールドカップが迫るなか、今後の焦点は、こうした先進的な方針をサッカー界最大の舞台でも実現できるかに移る。ヴィクトワール、マルコット、リーはいずれも、南米で開催されるこの大会の最終的な審判員リスト入りを目指している。

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最終選考を通過した審判員のために、FIFAはすでに、スタジアム内の専用搾乳設備と授乳中の母親が利用できる静かな部屋を、2027年大会を通じて標準的に設けると確認している。家族かトップレベルのサッカーかという二者択一をなくすことで、FIFAは、最も才能ある審判員がキャリアの最盛期にも国際サッカーの舞台にとどまれるようにしている。