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長年、女性審判員はトップレベルでの活躍を目指すか、家庭を築くかという難しい選択を迫られてきた。しかし今、FIFAによる一連の取り組みが、母親になるために審判としてのキャリアを犠牲にせずに済む環境を整えつつある。これは、サッカーの最高峰における誰もが活躍できる環境づくりの青写真となっている。

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女性の健康・パフォーマンスプロジェクトの始動

かつて、出産のために休む女性審判員は、努力して勝ち取った国際舞台での立場を失うのではないかと、現実的な不安を抱えていた。出産による身体への負担に加え、トップレベルのサッカーで求められる厳しい体力基準もあり、主要大会の日程に合わせて妊娠の時期を考えざるを得ない女性も少なくなかった。

こうした状況を変えるため、世界のサッカーを統括するFIFAは2026年、女性の健康・パフォーマンスプロジェクトを開始した。この取り組みは既存の支援体制を強化し、審判員の妊娠中から産後まで、それぞれの状況に合わせた包括的な支援を提供する。現在、審判員は調整されたトレーニングプログラムや栄養状態の確認を受けられるほか、技術面と身体的パフォーマンスを担当するスタッフが定期的に健康状態を確認する。

重要なのは、妊娠中も国際審判員の現役リストに名前を残せることだ。出産後には、審判活動への段階的な復帰計画が用意され、睡眠や授乳方法の選択についても個別の支援を受けられる。身体の回復に向けた取り組みは、負担の軽い運動や骨盤底筋の機能回復から有酸素運動能力の向上へと徐々に進む。早期復帰を迫られることなく、試合を担当できる状態を目指せる仕組みだ。

早期復帰へのプレッシャーを取り除く

モーリシャス出身の審判員クイーンシー・ヴィクトワールにとって、2020年に第1子を出産するため現場を離れることは、自身のキャリアへの不安に直結した。しかし、FIFAの新たな支援体制によってその不安は和らいだ。ヴィクトワールは2023年の女子ワールドカップで審判を務めた後、第2子を出産し、その後はモロッコで開催された2026年のU-17女子ワールドカップでも副審を務めた。

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「女性として、復帰するのは怖いものです。どうなるのか、何が起きるのか分かりません」とヴィクトワールは説明し、あくまで自身のペースで復帰するよう促されたと明かした。「状況がどうかなどを聞いてもらえます。ですから、FIFAから受けた支援は私たちにとって本当に助けになったと思います。精神面でも心理面でも身体面でも、あらゆる支援が女性審判員の私たちの力になっています」

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カナダ人審判員のミリアム・マルコットも、妊娠7カ月だった2025年2月にコスタリカで開かれたCONCACAFの権威あるエリートセミナーに招かれ、仕事を続ける上で同様に自信を得た。その後ピッチに復帰し、ポーランドで開催された2026年のU-20女子ワールドカップで審判を務めた。

「あれほど早くセミナーに参加できたことで、『よかった、まだチャンスがある。このまま歩み続けられる』と感じました」とマルコットは語った。「一定期間離れていても自分の代わりに誰かが選ばれるわけではないこと、妊娠中でも周囲が気にかけ、大会やイベントに招いてくれることが分かったんです」

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家族とともに参加しやすい大会環境づくり

この取り組みは身体の回復支援にとどまらず、親として主要大会へ遠征する際の実務的な障壁にも対処する。FIFAの女子審判部門責任者、ビビアナ・シュタインハウス＝ウェブは家族を優先する方針を推進してきた。家族に配慮した移動手段や宿泊施設に加え、国際大会に支援者を同伴できる選択肢を審判員に保証している。

「妊娠の経過は一人ひとり異なると理解しています。どのような場合も、安心してもらうことを目指しています」とシュタインハウス＝ウェブは述べた。また、審判員の活動拠点に家族が加わることの大きな効果も強調した。「イベントに子どもたちがいると、グループにとても前向きな雰囲気が生まれます。その笑顔は周囲にも広がりますし、子どもたちの目を通すことで、ずっと自然に生まれる交流や絆に欠かせない存在です」

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2年前に娘を出産し、最近では2026年のU-17女子ワールドカップで審判を務めたオーストラリア人審判員ララ・リーは、この変化が審判員たちの働き方を大きく変えると考えている。「ワールドカップの開催周期の間に必要な国際大会からの休止期間に合わせるのではなく、自分にとって適切な時期に子どもを持てるようになるかもしれません」とリーは指摘した。「時期を合わせようとすれば、子どもを持つ機会を永遠に失う可能性もあります。だからこそ、こうして選択肢を広げることが、より多くの機会につながるのは本当に重要だと思います」

南米の大舞台を見据えて

ブラジルで開催される2027年の女子ワールドカップが迫るなか、焦点はこうした先進的な方針をサッカー界最大の舞台で実現できるかどうかに移っている。ヴィクトワール、マルコット、リーはいずれも、この南米での大舞台に向けた審判員の最終メンバー入りを目指している。

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FIFAはすでに、最終メンバーに選ばれた審判員に向け、2027年大会を通じてスタジアム内の専用搾乳設備と授乳する母親のための静かな部屋を標準で用意すると確認している。家族を持つこととトップレベルのサッカーで活動することの二者択一をなくすことで、FIFAは最も才能ある審判員がキャリアの最盛期に世界の舞台で活躍し続けられるようにしている。