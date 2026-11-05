太ももの異変で早期交代
コヴァチ監督率いるドルトムントは、チャンピオンズリーグ4試合で勝ち点9とし、ベティスに並んだ。しかし同監督は、ストライカーの状態を不安を抱えながら見守ることになった。ギラシーは3分、ペナルティーエリア内のゴール前で足を滑らせ、クロスに足を伸ばした際にゴールポストの手前側に不自然な形で衝突。その後も痛みをこらえてプレーを続けようとしたが、29分に太ももを押さえてピッチに倒れ込んだ。その5分後、18歳のコンスタンティノス・カレツァスと交代した。
「太ももに違和感があった」
後半には、元ウルヴァーハンプトンFWのファビオ・シウバが49分、GKアルバロ・バジェスがU-21イングランド代表MFジョーブ・ベリンガムのシュートを足で防いだこぼれ球を押し込んだ。さらに72分には、シウバのパスからカレツァスが得点。これらのゴールが勝ち点3をもたらした。ベティスは67分、途中出場のアイトール・ルイバルがアブデ・エザルズリの低いクロスから同点ゴールを決めた。その後、バジェスがベリンガムのダイビングヘッドを防ぎ、ニコ・シュロッターベックはヘディングシュートを枠の上へ外した。それでも試合後の関心はギラシーに集まった。
試合終了後、ギラシーの状態についてコヴァチ監督は「少し話をした。太ももに違和感があったそうだ。どこも損傷していないことを願っている。何が起きているのか、単なる筋肉の張りより重いものなのかを確認しなければならない。ただ、実際にはそうではないと思っている」と語った。
スポーツディレクターも前向きな見方
欧州の舞台で3連勝していたアウェーのベティスに初黒星をつけたドルトムントは、前半のうちに先発センターフォワードを失っても、攻撃面で粘り強さを見せた。
ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックも試合後、コヴァチ監督と同様に前向きな初期の見立てを示し、「筋肉の負傷だ」と付け加えた。ただ、「それでも彼はかなり普段通りに走り回っていたので、深刻なものではないと期待している」と述べた。
代表活動による中断前に国内で一戦
ギラシーは、土曜日に行われるブンデスリーガのSVエルフェルスベルク戦に間に合うかどうか、時間との闘いとなる。この試合は、11月の代表活動による中断前にドルトムントが臨む最後の一戦だ。国内リーグで2位につけ、得失点差だけで首位バイエルン・ミュンヘンを追うコヴァチ監督のチームにとって、中断前の取りこぼしは許されない。欧州での戦いが11月24日に再開すると、ドルトムントは2025-26シーズンの準優勝チームであるアーセナルの本拠地に乗り込み、ベティスは最下位のスロヴァン・ブラチスラヴァと敵地で対戦する。