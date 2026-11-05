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ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督は、水曜夜のチャンピオンズリーグでレアル・ベティスに2-1で勝利した試合中、足を引きずって退いたFWセルー・ギラシが重傷を免れていることを願っている。ギラシは前半に太ももを痛めたが、ドイツのホームチームはスペインから訪れたベティスの欧州大会での全勝記録を止めた。

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太ももの異変で早期交代

コヴァチ監督率いるドルトムントは、チャンピオンズリーグ4試合で勝ち点9とし、ベティスに並んだ。しかし同監督は、ストライカーの状態を不安を抱えながら見守ることになった。ギラシーは3分、ペナルティーエリア内のゴール前で足を滑らせ、クロスに足を伸ばした際にゴールポストの手前側に不自然な形で衝突。その後も痛みをこらえてプレーを続けようとしたが、29分に太ももを押さえてピッチに倒れ込んだ。その5分後、18歳のコンスタンティノス・カレツァスと交代した。

「太ももに違和感があった」

後半には、元ウルヴァーハンプトンFWのファビオ・シウバが49分、GKアルバロ・バジェスがU-21イングランド代表MFジョーブ・ベリンガムのシュートを足で防いだこぼれ球を押し込んだ。さらに72分には、シウバのパスからカレツァスが得点。これらのゴールが勝ち点3をもたらした。ベティスは67分、途中出場のアイトール・ルイバルがアブデ・エザルズリの低いクロスから同点ゴールを決めた。その後、バジェスがベリンガムのダイビングヘッドを防ぎ、ニコ・シュロッターベックはヘディングシュートを枠の上へ外した。それでも試合後の関心はギラシーに集まった。

試合終了後、ギラシーの状態についてコヴァチ監督は「少し話をした。太ももに違和感があったそうだ。どこも損傷していないことを願っている。何が起きているのか、単なる筋肉の張りより重いものなのかを確認しなければならない。ただ、実際にはそうではないと思っている」と語った。

スポーツディレクターも前向きな見方

欧州の舞台で3連勝していたアウェーのベティスに初黒星をつけたドルトムントは、前半のうちに先発センターフォワードを失っても、攻撃面で粘り強さを見せた。

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ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックも試合後、コヴァチ監督と同様に前向きな初期の見立てを示し、「筋肉の負傷だ」と付け加えた。ただ、「それでも彼はかなり普段通りに走り回っていたので、深刻なものではないと期待している」と述べた。

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代表活動による中断前に国内で一戦

ギラシーは、土曜日に行われるブンデスリーガのSVエルフェルスベルク戦に間に合うかどうか、時間との闘いとなる。この試合は、11月の代表活動による中断前にドルトムントが臨む最後の一戦だ。国内リーグで2位につけ、得失点差だけで首位バイエルン・ミュンヘンを追うコヴァチ監督のチームにとって、中断前の取りこぼしは許されない。欧州での戦いが11月24日に再開すると、ドルトムントは2025-26シーズンの準優勝チームであるアーセナルの本拠地に乗り込み、ベティスは最下位のスロヴァン・ブラチスラヴァと敵地で対戦する。