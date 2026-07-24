かつて5100万ユーロで獲得されたパリーニャについて、バイエルンは伝えられるところによると2500万～3000万ユーロを求めているという。サウジアラビアとトルコのクラブはこの金額を受け入れる用意があったようだ。しかし、直近ではトッテナム・ホットスパーにレンタル移籍していたパリーニャは、家族の事情も理由にこれらのオファーを断ったとされている。

31歳のMFには幼い子どもが2人おり、子どもたちはポルトガルで暮らしている。本人はあまり遠く離れず、定期的に子どもたちに会いたいと考えている。そのため、最も現実的な解決策はリスボンの2大クラブ、スポルティングかベンフィカへの移籍だろう。ただ、両クラブとも移籍金と年俸を含む総額を負担するのは難しいようだ。現時点で有力な代替案とみられているのがアストン・ヴィラで、モーガン・ロジャーズのチェルシーへの記録的売却後で十分に大きな資金力を持ち、中盤のセンターにも補強の必要がある。

ガラタサライはサシャ・ボエの買い取りオプションを行使せず

ボエは直近でガラタサライ・イスタンブールにレンタル移籍してプレーしていた。バイエルンはそのガラタサライから、2024年初頭に3000万ユーロで同選手を獲得していた。だが、25歳の右SBに設定されていた1500万ユーロの買い取りオプションについて、ガラタサライはレンタル期間終了後に行使しなかった。

バイエルンは現在、どうやら他クラブに対してもまさにこの金額を譲らない構えで、それがプレミアリーグの既存の関心クラブをこれまでのところ遠ざけているようだ。ここ数カ月では、ボエはフランスのリーグ・アンのクラブとも関連づけられてきた。

バイエルン：ブライアン・サラゴサはスペイン復帰を希望か

一方、ブライアン・サラゴサはスペインへの帰還を望んでいるとされる。関心を示しているクラブとしては、エスパニョール、マラガ、セビージャが挙がっている。24歳の左ウイングについては、問題は移籍金よりも年俸面にある可能性が高い。サラゴサは、昨季はASローマにレンタル移籍してプレーしており、ミュンヘンでは年間およそ400万ユーロを受け取っている。なお、2024年にグラナダから加入した際の移籍金は総額1700万ユーロだった。

現在サラゴサは膝の炎症からの復帰に向けて調整を進めている。パリーニャとボエは月曜日のプレシーズン始動日に通常のチーム練習へ復帰した。両選手の契約は2028年まで、サラゴサは2029年までとなっている。