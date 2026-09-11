キッカーの報道によると、元ドイツ代表FWサンドロ・ワグナーが、スイス1部の強豪でリーグ優勝21回を誇るFCバーゼルの指揮官ステファン・リヒトシュタイナー監督の後任候補に挙がっている。

バーゼルは先週水曜日、就任からわずか7カ月半でリヒトシュタイナー監督との契約を解除した。クラブはスイス・スーパーリーグ開幕7試合でわずか10ポイントしか積み上げられていなかった。

さらに、ヤング・ボーイズ、FCシオン、FCルガーノとの直近3試合の公式戦では勝ち点1しか獲得できず、順位は5位に後退。首位ルガーノとの勝ち点差はすでに8となっている。

キッカーによると、こうした状況を受けてスイスの名門クラブはワグナーに照準を合わせたという。38歳のワグナーは、FCバーゼルにとって「本命」とみられているようだ。ワグナーにとってバーゼルは初の国外挑戦となる。これまでのキャリアでは、ドイツ国内のサッカー界とドイツ代表でのみ仕事をしてきた。

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サンドロ・ワグナーはこれまでどのクラブに在籍していた？

ヴェルダー・ブレーメン、ヘルタBSC、ホッフェンハイム、バイエルンの元プロであるワグナーは、直近ではFCアウクスブルクで指揮を執っていたが、クラブは2025年12月初旬に同監督を解任した。

ワグナーは2025-26シーズンからアウクスブルクを率いたが、SCフライブルクとの開幕戦で3-1の快勝を収めた後は、ブンデスリーガ11試合でわずか勝ち点7しか積み上げられず、第12節ホッフェンハイム戦で0-3と敗れた後に職務を解かれた。

それ以前には、2023年に3部昇格を果たしたウンターハヒングで監督を務めたほか、ドイツU-20代表とドイツA代表でアシスタントコーチも務めていた。後者では、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンとともに自国開催のEURO2024でチームを指導し、DFBチームは準々決勝まで進出したものの、そこでスペインに惜しくも敗れた。