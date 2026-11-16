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ベルギー代表のウィンガー、ジェレミー・ドクは、イタリア戦で決めた圧巻の個人技によるゴールが、純粋に本能から生まれたものだったと明かした。マルク・ファン・ボメル率いるチームはブリュッセルで逆転し、4-1の快勝を収めた。ドクはその中心選手として活躍した。

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ベルギーが逆転でイタリアに圧勝

ベルギーはブリュッセルでイタリアに4-1で快勝し、UEFAネーションズリーグ・グループA1の2位を確保した。序盤にピオ・エスポジトのゴールで先制を許したものの、マルク・ファン・ボメル監督率いるチームは見事に反撃。マキシム・デ・カイペル、ナタン・エンゴイ、ジェレミー・ドク、ディエゴ・モレイラのゴールで試合をひっくり返し、準々決勝進出を決めた。

ドク、直感から生まれたスーパーゴールを語る

この夜のハイライトは、ドクが複数のDFを次々とかわし、マンチェスター・シティの同僚ジャンルイジ・ドンナルンマを破ってゴールを決めた場面だった。試合後、意外にも自らに厳しい評価を下したウインガーは、その見事なプレーを自分でも十分には説明できないと認めた。

「何が起きたのか分からない。直感だった」とドクはRTLに語った。

「どうやったのか分からないから、もう一度見ないといけない。でも、得点できてうれしい」

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際立つ活躍にも厳しい自己評価

鮮やかなプレーを見せ、ゴール後にはイエスに捧げるパフォーマンスも披露したドクだが、試合後にVTMに語った際には自らの出来に厳しい評価を下した。

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「それほど良かったとは思わない」とドクは語った。「不用意に何度もボールを失った。得点して、いいプレーもいくつかできたけど、今日よりずっといいプレーができる。特に、あれだけスペースがあったのだから。ただ、チームのためにはとてもうれしい」

準々決勝を見据えて

勢いに乗るドクは、この大勝によってベルギーが欧州の強豪に挑めることを証明したと考えている。

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「僕たちは逆転したし、得点も順調に決めている。このまま続けていく必要がある」とドクは締めくくった。

「僕たちは一緒に勝ち、一緒に守る。選手とスタッフを含めて、いいグループだ。力を合わせれば大きなことを成し遂げられる」