2年半を経て、かつてバイエルン・ミュンヘンとユヴェントスで守備の主力として活躍した元選手は、OMを去った。OMでは当初アドバイザーを務め、その後は直近1年半にわたってスポーツディレクターの職に就いていた。雑誌『France Football』のインタビューで彼は、フランス王者9回、かつて欧州カップを制したクラブが「沈んでいる」“凡庸さ”こそが、両者の関係が失敗に終わった原因だと語った。

同じ理由から、昨年2月にはロベルト・デ・ゼルビ監督もその職を辞していた。オリンピックでは、その凡庸さが「残念ながら深く根付いている」という。彼はイタリアとドイツでプロとしてプレーした時代に知った基準を持ち込みたかったが、それは実現できなかった。





監督は「どうやって彼らのエゴをくすぐるか」を知らなければならない

スポーツ日刊紙『L'Equipe』とのインタビューで、ベナティアは特に現在の選手世代について持論を展開した。

39歳のモロッコ人である彼は、この世代には総じて情熱が欠けていると指摘した。監督は「彼らに届くための正しいアプローチを見つける」必要があり、「どうやって彼らのエゴをくすぐるか」を知っていなければならない。そうすれば「彼らは走り、ゴールを決めることができる」という。

一方で、あまりに「ぶしつけ」に物事を進めれば、こう言われることになる。「で、監督はいったい何がしたいんだ？ こっちは5年契約だし、どうせあの人は6カ月でクビになる！」

またベナティアは、今日の多くのプロ選手にはプロ意識や強いミスへの自覚も欠けているとした。「負けて、それが自分の責任だったとする。決定機を外したストライカーであれ、マークしていた相手を見失ったディフェンダーであれ、実際にそのことで良心の呵責を覚える選手がどれだけいる？ 彼らはただそのまま続けるだけだ。もちろん全員ではないが、80パーセントだ」





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ベナティア「ペップの下では45分間のミーティングがあった」

ベナティアは、多くの問題の原因としてスマートフォンの使用とソーシャルメディアを挙げ、自分だけの見解ではないと強調した。

「スポーツディレクターたちと話すと、いつもこの話題になる。これは新しい世代なんだ」と彼は語った。携帯電話のせいで「彼らの集中力は非常に低く、ミーティング中でさえそうだ」とベナティアは付け加え、バイエルン時代とジョゼップ・グアルディオラ監督の下での日々を振り返った。「ペップの下では、以前は45分続くミーティングがあった。今15分のものをやるだけでも、まるで彼らの心臓をえぐり取ったかのように感じる」

ベナティアはフランス生まれで、育成年代ではとりわけOMでも育った。プロとしてはバイエルンとユーベでタイトルを獲得し、その後2021年に34歳でトルコのファティ・カラギュムリュクで現役生活を終えた。2024-25シーズンに準優勝した後、マルセイユはリーグ・アンで5位に終わり、クラブが掲げていた今季目標のチャンピオンズリーグ出場権獲得を逃した。