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デンマーク代表MFモルテン・ヒュルマンドは、ブラガでラスムス・ホイルンドの2得点によりネーションズリーグで4-1の大勝を収めた一戦を、母国史上屈指の勝利だと称えた。土曜日のこの勝利で、グループA4におけるポルトガルの4連勝が止まった。ホームのポルトガルにとっては、クリスティアーノ・ロナウドが代表を引退して以来、初めての試合だった。

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ブラガでアウェーチームがホームチームを撃破

エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガで、ヒュルマンは記憶に残る勝利の立役者となった。デンマークは、象徴的な主将の引退後、ジョルジェ・ジェズス監督が迎えた初戦を台無しにした。64分にはクラブ・ブルッヘのウインガー、カルロス・フォルブスがジョアン・フェリックスに代わって出場し、ロナウドをたたえてデザインが一新された背番号7のユニフォームを初めて着用した選手となったものの、試合を通じて主導権を握ったのはアウェーチームだった。この大勝により、デンマークはグループA4の2位に浮上した。

MFが歴史的なチームの戦いぶりを称賛

序盤にホイルンド、ピエール＝エミール・ホイビュア、モハメド・ダラミーが好機を逃した後、VARによる確認の結果、ホイルンドのヘディングをルベン・ディアスが手で阻んだとしてハンドの反則が取られた。43分、主将のホイビュアがPKを左上隅に蹴り込み、ディオゴ・コスタを破った。後半開始4分には、ホイルンドがミッケル・ダムスゴーの浮かせたパスをボレーで決めると、57分にはホイビュアのスルーパスを受け、レナト・ヴェイガをかわしてゴールに流し込んだ。

試合後、UEFA公式サイトの取材に応じたヒュルマンは、チームの戦いぶりを称賛した。「どうして4-1で勝てたのか？ いい質問だ。私の見方では、ポルトガルは世界最高のチームの一つだ。だが今日は、デンマークの選手全員が、私が長い間見てきた中で最高のプレーを見せた。交代で入った選手もそうだった。それがチーム全体の素晴らしいパフォーマンスにつながった。素晴らしいゴールをいくつか決めたし、勝利に値した」

決勝トーナメント進出へ、謙虚さを保つ必要

75分には、途中出場のマティアス・イェンセンのFKからヨアキム・アンデルセンが強烈なヘディングシュートを決めた。その後の93分には、マッズ・ハーマンセンがジョアン・ネヴェスのシュートを防いだ後のこぼれ球をベルナルド・シウバが押し込んだ。この勝利でデンマークは勝ち点を9に伸ばし、すでに突破を決めている首位ポルトガルと3ポイント差、3位ノルウェーとも3ポイント差となった。しかし、ヒュルマンは準々決勝進出はまだ確定していないとチームメートに警鐘を鳴らした。

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最終戦に向けて集中を促したヒュルマンは、こう続けた。「私が集中しているのは、グループを2位で終えることだ。次の試合に負ければ3位になり、突破できないからだ。これはデンマークサッカーの歴史上、最も偉大な勝利の一つだが、謙虚であり続けなければならない。選手たちには、我々は歴史をつくっていると伝えた。世界最高の選手たちを擁する偉大なチームと対戦したからだ」

北欧勢の直接対決で2位が決定

デンマークは火曜日のグループA4最終戦で、北欧のライバルであるノルウェーをホームに迎える。敗れなければ2位とネーションズリーグ準々決勝進出が決まる。一方、ホームで敗れればノルウェーに順位を逆転され、2位の座を明け渡す。同じ夜、ポルトガルはカーディフでウェールズと対戦する。土曜日の大敗から立ち直り、首位を確定させることが目標だ。