報道によると、選手側の現在の戦略は、7月末まで、遅くとも8月初旬までに、明確な声明を出すなど再び公の意思表示を行うとともに、アトレティコのクラブ首脳陣と再度直接話し合いの場を持つことにあるという。

同レポートによれば、アルバレスは現在の所属クラブに裏切られたと感じている。クラブ首脳陣は、適切なオファーがあれば交渉に応じると彼に約束していた。しかし、バルセロナからの働きかけに対してはそうならなかった。

バルセロナはすでにアトレティコに正式オファーを提出していた。だが、1億ユーロのオファーは首都クラブの幹部陣にまったく響かなかった。スペインのクラブ側が態度を硬化させている上、FWは2031年までの契約に5億ユーロという天文学的な契約解除条項を盛り込んでいるため、アルバレスは自ら動く必要があるとみている。

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フリアン・アルバレスはどうしてもFCバルセロナへ移籍したい

すでにワールドカップの期間中、FWは自身の移籍意思を明確に示していた。当時、彼は「クラブの関係者のうち、話す必要のあった相手とは話をした。移籍はみんなにとって最善だと思うし、自分の夢をかなえたい」と語っていた。

FCアーセナルのような他の関心を示しているクラブへの移籍は、このアルゼンチン代表にとって選択肢ではない。噂ではヴィクトル・ギェケレシュを含める形になるとみられていたロンドンのクラブとの潜在的な取引も、アーセナルが優先事項をレアル・マドリーのビニシウス・ジュニオールへ切り替えたため、消滅した。

バルセロナでは、スポーツ部門の首脳陣も指導陣も、アルバレスを理想的な補強と見なしている。ただし、バルサが新たなオファーを出すのは、選手自身の行動によって行き詰まった交渉状況が再び動き出してからになる。ディエゴ・シメオネ監督の下でのアトレティコのトレーニング初日は、8月10日に予定されている。