英紙 ミラー によると、現イングランド王者は、来たる冬の移籍市場でトルコ人アタッカーを補強候補と見ている。特にアーセナルのミケル・アルテタ監督が、この21歳を高く評価しているという。

アーセナルは今季、特に攻撃面で大きな課題を抱えている。リーグ戦9試合を終えて得点はわずか14。勝利した試合のうち5試合は1点差だった。

他の大会でも、状況はさほど変わらない。チャンピオンズリーグでは第2節のリールOSC戦で3得点を挙げたものの、カラバオカップでは4部のフリートウッド・タウンと120分を戦って1-1に終わり、PK戦で敗退した。

ユルディズは、そうした状況を改善する存在になり得る。トルコ代表選手は現在も中足骨骨折で離脱している。このけがは、所属するユヴェントスが開幕節にフロジノーネ・カルチョと対戦した際に負ったものだ。

それでも昨季は、全体として精彩を欠いたユヴェントスにあって、数少ない光明の一人だった。公式戦47試合で11得点、10アシストの計21得点に関与し、チームが少なくともヨーロッパリーグ出場権を獲得するうえで大きな役割を果たした。

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アーセナルFCはケナン・ユルディズの獲得にいくら支払う必要があるのか？

アーセナルが獲得に動く場合、特に移籍金が交渉の焦点になりそうだ。ユルディズは直近の契約延長によって2030年までユヴェントスとの契約を結んでおり、報道によれば契約解除条項はない。

ユヴェントスが主力選手の一人を安値で売却する理由はほとんどない。transfermarkt.deは、このトルコ代表選手の移籍金を少なくとも7500万ユーロと見積もっている。

そのため、ユルディズはアーセナルが検討している唯一の候補ではないかもしれない。ミラーによると、アーセナルはこのほか、ボーンマスのジュニオール・クルピも注視している。同選手にはバイエルン・ミュンヘンもすでに関心を示しているとされる。