ネストル・ロレンソ監督が金曜日に明かしたところによると、この左ウイングはメキシコ、パラグアイ、ペルーとの試合で南米勢を欠くことになる。

それによれば、コロンビア協会とバイエルン・ミュンヘンの間には、ディアスが代表ウイークを休養に充て、再び100パーセントの状態に戻すための取り決めがあるという。29歳の同選手は、ドイツのレコードマイスターであるバイエルンで、今季のスタートにおいて期待を大きく下回る滑り出しとなっていた。

「私は彼と話し、『疲れて見えるぞ、ルチョ。いつもの切れがない。どうしたんだ？』と伝えた。そして彼は60試合以上をこなしていたから、休養を取るべきだと決めた」とロレンソ監督は説明した。

FCバイエルン：ルイス・ディアスはなぜ現在不調なのか？

ディアスは昨季、バイエルンだけでも51試合に出場した。コロンビアがベスト16に進出したワールドカップによって、彼の休暇はさらに短くなった。ミュンヘン復帰後のディアスはプレーに重さと粗さが見られ、とりわけ決定機での決定力にそれが表れている。 最近のパフォーマンスによって、FCB首脳陣の間でも驚きをもたらしているとも報じられている。

ディアスが得点したのは、VfBシュトゥットガルトとの開幕戦での5-1勝利だけで、シャルケ戦とエルファースベルク戦では決定機をいくつも逃していた。「自分のベストな姿を探しているし、すぐに見つかるはずだ」と彼は先日Sky に語り、さらに「次の試合でそのゴールが来ると思う」と強調した。

金曜日には、FCバイエルンがアリアンツ・アレーナでウニオン・ベルリンを迎える。ディアスが先発に入るかどうかは、まだ不透明だ。