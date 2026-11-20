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ブラヤン・グルダが今、注目を集めている。ドイツ代表初出場からの2試合で輝き、RBライプツィヒでも大きく成長した。それだけに、移籍には高額な費用がかかりそうだ。

ドイツ紙ビルトによると、ライプツィヒが来年夏にグルダの売却に応じるのは、「とんでもない額のオファー」が届いた場合に限られるという。同紙は、RBに売却を検討させるには、関心を持つクラブが1億ユーロ（約1億ユーロ）の大台に迫る金額を提示する必要があると伝えた。

したがって、バイエルン・ミュンヘンにとっても、来夏のグルダ獲得は容易ではない。 最多優勝を誇るバイエルンは関心を寄せているとされる 。『スポルト・ビルト』が先日報じた。同誌によれば、バイエルンは現在のグルダの成長を注視しており、攻撃陣で幅広いポジションをこなせる点などを評価しているという。ドイツ代表入りしたばかりのグルダは、左右のウイングだけでなく、トップ下でも問題なくプレーできる。

ライプツィヒのグルダ買い取り義務はいつ発生する？

『ビルト』によると、グルダのライプツィヒでの契約状況は次のとおりだ。現在はブライトン＆ホーヴ・アルビオンからの期限付き移籍だが、買い取り義務は2027年初めにも発生する見通し。来年、ブンデスリーガで少なくとも3試合に出場すれば条件が満たされ、早ければ1月中旬に到達する可能性がある。その場合、2026年2月初めにブライトンへレンタル料100万ユーロを支払ったライプツィヒは、完全移籍で獲得するために移籍金2500万ユーロを支払わなければならない。

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その後、22歳のグルダとライプツィヒの契約は2031年まで続くため、クラブが来夏に売却を急ぐ必要はまったくない。契約解除条項も設けられていないとされる。

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グルダはドイツA代表での最初の2試合を経て、さらに市場価値を高めた。 セルビア戦での代表デビュー （3-1）では、ドリブルを得意とするグルダが見事な単独突破から鮮やかなゴールを決めた。 月曜日のオランダ戦でも5-0の大勝に貢献する傑出した選手の一人となり 、2アシストを記録したほか、自らも1得点を挙げた。

Getty Images

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が以前からグルダを高く評価していたことは、秘密ではない。レッドブルのグローバルサッカー責任者だった今年初めには、元マインツ所属選手のライプツィヒへの移籍に関わった。クロップはグルダのボールを持ったときの能力と勝負を仕掛ける姿勢を絶賛している。一方、『ビルト』によれば、RBが獲得する際には守備への意欲について疑問も抱いていたという。

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クロップ監督、グルダの守備も称賛

グルダは今や、その懸念を見事に払拭した。 オランダ戦での圧勝後、クロップはライプツィヒ所属のグルダがボールを持たない場面で見せた働きにも大いに満足していた 。ドイツ代表監督はARDで、グルダと、同じくサイドで輝いたデリー・シェルハント（フライブルク）について、こう語った。「2人ともサッカーがうまい。まったく、驚きだよ。でも、今日の2人の働きぶりと、求められた仕事量はすさまじかった。それが最後にはチームを形づくる。サッカーがうまい選手はほかにもいる。だが結局、大事なのはどれだけの情熱と献身を注げるかだ」

RBが最終的にグルダを比較的安く獲得できるのは、クロップお気に入りの選手がブライトンでは継続的に結果を残せなかったためだ。ブライトンは2024年、マインツ05に高額な移籍金3150万ユーロを支払って獲得したが、グルダは大きな期待に応えられず、途中出場にとどまることが多かった。

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そのため、ライプツィヒでは昨季後半戦にまず試合勘を取り戻す必要があったが、最近になって本格的に飛躍した。直近の公式戦8試合では2得点5アシストを記録している。RBのマルティン・デミチェリス監督は木曜日の記者会見で「彼のことをとてもうれしく思う。だが、選手を育成することはクラブの目標なので、RBライプツィヒにとってはさらにうれしい」と称賛する一方、グルダに釘も刺した。

ドイツ代表での活躍も、デミチェリス監督がグルダに忠告

デミチェリス監督は「彼はこれからも地に足をつけていなければならない」と強調し、続けた。「代表でプレーするのはいつだって素晴らしいことだ。しかし、戻ってきてすぐにクラブで結果を出すことが重要であり、難しいことでもある。彼はすぐに次の一歩を踏み出さなければならない。その次の一歩が、我々の次の試合だ」

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グルダを擁するライプツィヒは土曜日、敵地でウニオン・ベルリンと対戦する。続く火曜日には、チャンピオンズリーグでRCランスとの重要なホームゲームが控えている。