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バイエルン・ミュンヘンのルイス・ディアスが、パリ・サンジェルマンの獲得候補リストの最上位に挙がっているという。コロンビアのメディアAreacucutaが報じた。

同メディアによると、フランスの強豪クラブは現在負傷中のフヴィチャ・クヴァラツヘリアに代わる高水準の選手を急いで探しており、攻撃的選手のディアスに目をつけたという。ジョージア人のクヴァラツヘリアは数週間前、バルセロナ戦で十字靱帯を断裂。検査の結果、少なくとも6カ月間離脱することが分かった。

そのため、間もなく開く冬の移籍市場で新たな選手を獲得する方針だという。報道によれば、パリ・サンジェルマンの首脳陣は、クヴァラツヘリアの負傷によって生じた大きな穴を埋めるのに、ディアスが最適な候補だと考えている。

資金面では、パリ・サンジェルマンはバイエルンから法外な額の移籍金を要求されても、問題なく支払えるとみられる。それでも、コロンビア人選手が冬にミュンヘンを去る可能性は極めて低い。ヴァンサン・コンパニ監督の下、ディアスはチームの重要な主力であり、ほぼすべての重要な試合で先発している。バイエルンが売却すれば、自ら新たな課題を抱え込むことになる。

Getty Images

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ルイス・ディアスとバイエルン・ミュンヘンの契約はいつまで？

さらに、選手の周辺関係者を情報源とするAreacucutaによれば、ディアスはバイエルンで非常に快適に過ごしており、ドイツ最多優勝クラブを契約満了前に離れるつもりはまったくないという。現在負傷中のコロンビア人選手はむしろ、まもなく再び最高のコンディションでプレーできるよう、ピッチへの復帰に集中している。

ディアスとバイエルンの契約は2029年6月末まで。2025年夏にクラブへ移籍して以来、コンパニ監督の下で主力を務めている。バイエルンでの公式戦通算62試合で、31ゴール24アシストを記録した。

特にバイエルンとともにドイツリーグ優勝とDFBポカール制覇を果たした昨季は、際立った数字を残した。51試合に出場して自ら26ゴールを挙げ、さらに23アシストを記録。今季は11試合で「わずか」5ゴール1アシストとなっている。