とんでもないシナリオ：KKD所属クラブが最終節でわざと負ければ得をする。

「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」で奇妙な展開が予想される。FCデン・ボッシュは最終節で故意に敗れるほうが有利になる状況だ。月曜夜のヨングFCユトレヒト戦が1-1の引き分けに終わり、このブラバント州のチームは9位が確定した。そのため、ADOデン・ハーグとの最終戦では不思議なシナリオが生まれた。

順位は動かず、他会場の結果次第となる。ADOに負ければ、逆に有利になる可能性がある。

第4節優勝争いのため、ヴィテッセではなくADOデン・ハーグ、ウィレムII、アルメレ・シティのいずれかが上位2チームに入ると、最後のプレーオフ出場権はレギュラーシーズン順位で決まる。その場合、9位のFCデン・ボスが得をする。

つまり、ADOデン・ハーグが勝てばデン・ボッシュに有利になる。ADOはすでに優勝と昇格を決めており、追加のタイトルには興味がない。ウィレムIIとアルメレ・シティはすでにプレーオフ進出を決めている。

ADOが勝てばハーグのチームは必ずヴィテッセより上位でシーズンを終え、アーネムのチームが犠牲となり、FCデン・ボッシュがプレイオフ枠を得る。

KNVB（オランダサッカー協会）は「試合に出場する者は皆、勝利を目指す」との声明を出し、これ以上のコメントは避けた。

月曜にはデン・ボッシュがファン・レーウェンのゴールでユトレヒトⅡに勝ちそうになったが、終了15分前にエル・アルギウイの同点弾で1－1に終わった。