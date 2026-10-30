中国対キリアン・エンバペをめぐる一件がいかに常軌を逸しているかを理解するため、最近の怒りの連鎖がここまで激化した発端をもう一度振り返ろう。エンバペはポッドキャストの収録が始まる前、メーク室で、よくあるSNS向けの質問にいくつか答えた。その一つが「自分の顔を使ったミームで、一番笑ったものは？」というものだった。

ここで知っておくべきなのは、エンバペが優れたストライカーであるだけでなく、歩くミームでもあるということだ。ASモナコでキャリアをスタートさせて以来、ネット上では彼の外見や特定の振る舞いが笑いの種になってきた。

エンバペは『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』のドナテロに似ているとされ、その顔がニンジャ・タートルズのキャラクターに合成された。腕を組む彼のゴールパフォーマンスは、ごくささいなことをやり遂げたときにも送られる。「ゴミ出しをした。エンバペの腕組み！」といった具合だ。エンバペの笑い方がいかにも悪そうだとするミームもあれば、彼が向けたとされる「死のにらみ」を見せるものもある。

そして、エンバペを独裁者になぞらえたミームもある。

これは、ピッチ上で彼が時に少々権威主義的に振る舞い、チームメートにあれこれ指図しすぎることをネタにしたものだ。エンバペはそうしたミームとともに育ち、その存在を知っているし、公の場でも何度となく自ら笑ってきた。

そこで、ちなみに2026年3月のことだが、自分の顔を使ったミームでどれが一番面白かったかと聞かれた彼は、笑いながらこう答えた。「たくさんあります。一番笑ったのは、僕の顔が、たしか中国の独裁者の体に合成された動画です。友人たちとプレイステーションで遊ぶとき、よく使っています」

エンバペは自分自身を笑ったことで「キャンセル」された

つまり、エンバペとスペインのラ・リーガが中国の体制から「キャンセル」されたのは、エンバペが半年前に中国の独裁者を独裁者と呼んだからではない。それでも十分ひどい話だっただろう。エンバペが中規模の外交危機を引き起こしたのは、自分自身を笑ったからだ。この事実は一件をいっそう悲しく、示唆に富むものにしている。

エンバペとレアル・マドリーが今、スター選手の「軽率な発言」について中国国民に謝罪している。そうなると、常識に照らしても「いったい何を謝るというのか」と問いたくなる。そして、エンバペを公然と叱責し、中国の広告パートナーに平身低頭したスペインリーグ会長ハビエル・テバスには、もっと頭を使い、気骨を持ってほしいと願わずにはいられない。そう思うのは今回が初めてではない。

エンバペをめぐる一件は、権威主義体制が皮肉や批判と受け取ったものにどう対処するかについて、当初思うほど多くを物語ってはいない。エンバペの発言に対する中国の反応は、中国の基準から見ても完全に行き過ぎかもしれない。だが、本当に驚いた人がいるなら、その人は中国のネット検閲が青少年の保護を目的としているとも信じているのだろう。

エンバペの一件が映し出す「怒りの文化」

むしろエンバペをめぐる一件は、広がり続ける「怒りの文化」を示す格好の例だ。そこでは、今日いったい何に憤ったのかは、もはや重要ではない。誰かが釈明しなければならない。誰かが謝罪しなければならない。とにかく自分たちが怒ったという事実さえあればいい。

今回、エンバペは650万ユーロ相当の広告契約を失い、スペインリーグは最大4億ユーロを失う恐れがある。その一方で、中国国民には指導部から、国民全体がひどく侮辱されたと伝えられる。もちろん、それ以上の文脈は示されない。偉大な指導者、毛沢東についての冗談は、たとえ冗談とされるものでも禁じられているからだ。だが、その侮辱をしたとされるサッカー選手が実際に笑ったのは、自分をネタにした悪意のある冗談にすぎない。

組む相手を間違えると、こうなるのだろう

エンバペがこのことで謝罪しなければならないのは、ばかげている。レアルと、とりわけテバスがそれに加担するのは恥ずべきことだ。何がそもそもこの怒りを引き起こしたのか、激高する相手をどうすれば落ち着かせられるのかを考える代わりに、権威主義体制に頭を下げている。

だが、組むべきでない相手といつも手を組んでいれば、こうなるのだろう。権威主義体制とビジネスをする者は、その代償を払う。政治でもサッカーでも、それは変わらない。

これはバイエルン・ミュンヘンのようなクラブにとっても警告となるはずだ。ドイツ最多優勝クラブは、ファンの抗議を受けてカタールとのパートナーシップを、後にはルワンダからのスポンサー契約も終了させるかもしれない。しかし、その際の幹部たちは、そもそもなぜ抗議が起きたのかを本当に理解しているようには見えなかった。

そうした提携から進んで金を受け取るなら、いずれスポンサー契約だけの問題ではなくなることを知っておくべきだ。どの画像を公開してよいか、どの発言をしてはならないかという問題になる。

この国では「キャンセル・カルチャー」という言葉を、とりわけ右派の思考の浅い人々が、自分たちの単純すぎる言説にまた反論されたときによく持ち出す。だが、ここではキャンセル・カルチャーが実際に何を意味し得るかを見ることができる。レアル・マドリーとラ・リーガは、自分たちにとって最も重要な選手を見捨て、権威主義体制の圧力に屈している。

中国のプロパガンダに手を貸す存在に

しかも、これが初めてではない。例えばレアルは2026年8月、ネパールとチベットで発生した壊滅的な洪水の犠牲者を悼むSNS投稿を、説明もなく削除している。繰り返すが、自然災害に遭った人々の苦しみに目を向けさせる投稿だった。

それでも中国の指導部は、そこに政治的な意思表示を見いだしたらしい。中国はチベットを認めておらず、体制はこの地域全体を可能な限り「キャンセル」している。 だが、レアル・マドリーのように振る舞うクラブは、レアルだけに限らないが、ビジネスパートナーから、その体制のプロパガンダに手を貸す存在になってしまう。