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マンチェスター・ユナイテッドのFWマテウス・クーニャは、アストン・ヴィラとのホーム戦で2度にわたり2点差を追いつき、4-4の引き分けに持ち込んだ後、疲労と苛立ちをあらわにした。ユナイテッドは日曜日、オールド・トラフォードで終盤に劇的な勝ち点1を手にしたものの、18位に低迷したまま11月の代表ウィークを迎える。

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ブラジル人FW、試合の立ち上がりの悪さを嘆く

クーニャは、週半ばに行われたチャンピオンズリーグのローマ戦で3-2の逆転勝利に貢献した後、日曜日の試合にフル出場した。16分にはブバカル・カマラに倒されてPKを獲得し、遠距離からのシュートでGK鈴木彩艶を脅かした。ブルーノ・フェルナンデスがそのPKを決めたが、ユーリ・ティーレマンスが、アリソンとニコラス・ジャクソンによる序盤の得点を帳消しにした。ジョン・マッギンのPKとレオン・ゴレツカの得点で4-2となった後、アディショナルタイムにジョシュア・ザークツィーとパトリック・ドルグがゴールを決め、勝ち点1をもぎ取った。

終盤の逆転劇の陰に潜むメンタリティーの問題

なぜチームは先行されてからでなければ切迫感を示さないのか。クーニャはスカイスポーツにこう語った。「とても疲れているし、がっかりもしている。先日の夜［ローマ戦］の後、僕たちは失点の仕方や、試合で反撃するメンタリティーについて話し合った。

「今回もまた、マンチェスター・ユナイテッドらしく前に出て戦わなければならない状況になった。勇気は見せたけれど、失点してからでないとそうできない。

「失点後には気持ちの強さを示した。それを失点前から勇気とともに示せていれば、もっと多くの試合に勝てるはずだ。

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「なぜ自分たちで苦しい状況をつくっているのか分からない。僕たちは全員が懸命に取り組んでいるし、全員が最高を目指している。試合開始からメンタリティーを変える必要がある」

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FW、落胆するサポーターに理解

ユナイテッドは開幕からのリーグ戦10試合で、1986-87シーズン以来初めて一度も無失点に抑えられなかった。この時点の順位も、同シーズンに20位だったとき以来、トップリーグで最も低い。

なぜオールド・トラッフォードのサポーターが不満を抱いているのか理解しているクーニャは、さらにこう語った。「僕たちもプレーする前はみんなファンなんだ。彼らがなぜ不満を感じているのか分かる。それは当然のことで、僕たちも理解している。

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「ピッチに立つのは僕たちで、この状況に対処しなければならない。メンタリティーを変え、試合にしっかり入る必要がある。ファンが僕たちに敵対しているとは思わない。ただ、僕たちが良いプレーをして試合に勝つ姿を見たいだけなんだ。

「何より先に、僕たち自身の内側を見つめる必要がある。選手もスタッフもだ。これほど大きなクラブで、こういう状況［順位表でこれほど低い位置にいること］を経験するのは普通ではない」

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中断明けにはリヴァプールとの一戦

ユナイテッドはプレミアリーグで8試合勝利がなく、2025年4月から5月にかけての未勝利記録に並んだ。これにより、少なくとも15日間連続で降格圏にとどまることが確定。トップリーグでは1986年9月から10月にかけての28日間以来、最長となる。クーニャとチームメイトは、2週間の代表戦による中断期間を使って守備の問題を修正しなければならない。2週間後に国内の試合が再開すると、マンチェスター・ユナイテッドは宿敵リヴァプールとの厳しい一戦に臨む。