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バイエルン・ミュンヘンの主将ヨシュア・キミッヒは、身内の不幸を経て、土曜日に行われたボルシア・ドルトムントとの「デア・クラシカー」（2-2）で感情のこもった実戦復帰を果たした。キミッヒは、負傷者の発生やタッチラインでの不在という難しい時期にあるバイエルンに、チーム全員の結束を呼びかけた。

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キミッヒが先発復帰し主将に、白熱のデア・クラシカーはドロー

ヨシュア・キミッヒがバイエルン・ミュンヘンの先発メンバーに復帰し、主将としてアリアンツ・アレーナで行われたボルシア・ドルトムントとのデア・クラシカーに臨んだ。試合は2-2の引き分けに終わった。キミッヒは近親者との死別により、バイエルンの直近3試合を欠場していた。

キミッヒはアレクサンダル・パヴロヴィッチとともに中盤の底を担い、復帰早々に落ち着きとセットプレーでの質をもたらした。

しかし、その貢献も実らず、90分にファビオ・シウヴァが同点ゴールを決め、バイエルンは勝ち点3を逃した。

主将、私生活でのつらい時期について語る

試合終了後、キミッヒはピッチへの復帰が精神的に大きな壁だったと認めた。「とてもつらい1週間だった。ピッチに戻れてうれしい」とキミッヒは明かした。

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「結果にかかわらず、今の僕たちは難しい時期にあると言わなければならない」

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「今こそ、僕たちがチームかどうかを示す時だ。団結しなければならない」とドイツ代表MFは強調した。

キミッヒ、試合を支配したバイエルンに引き分けは不当と主張

キミッヒはショートコーナーからダヨ・ウパメカノのゴールをアシストしたが、試合を完全に支配したバイエルンはもっと報われるべきだったと感じている。「これが僕たちにとって3度目の引き分けだったと思う。今日は引き分けで終わる必要はなかった。特に後半の試合内容を見れば、引き分けは妥当ではないと思う」とキミッヒは主張した。

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「でも、サッカーではそういうこともある。ドルトムントは諦めず、最後まで試合に食らいついた」

「結局、勝ち点1を受け入れなければならない。もちろん、僕たちは勝つべきだったけどね」と付け加えた。

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バイエルン、チャンピオンズリーグのアウェー戦へ切り替え

終盤に悔しい結果となったものの、バイエルンは得失点差でドルトムントを上回り、ブンデスリーガ首位を維持している。

キミッヒとチームメイトは、スペインへの遠征に向けてすぐに気持ちを切り替えなければならない。

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バイエルンは火曜日の夜、チャンピオンズリーグの重要な一戦でアトレティコ・マドリーと対戦する。