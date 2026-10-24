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ニコラス・ジャクソンは土曜日、2得点を挙げてアストン・ヴィラをマンチェスター・シティ戦の2-1の勝利に導き、喜びを見せた。FWはウナイ・エメリ監督、チームメート、ファンを称賛。この勝利でシティのプレミアリーグ開幕からの全勝が止まり、ヴィラは今季リーグ戦でホーム初勝利を挙げた。

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首位チーム相手に2得点

試合後、TNTスポーツの取材に応じたジャクソンは、勝利に貢献した自身のプレーを振り返った。このストライカーはビラの2得点をともに挙げ、エンツォ・マレスカ監督率いるチームのリーグ戦7連勝を止めたが、得点するのは自分の仕事の一部にすぎないと強調した。

「それが僕の仕事だから、毎回できてとてもうれしい」とジャクソンは語った。「けがなく過ごせれば、これからも監督とチームのために働き続ける。勝ててとてもうれしいし、それが僕にとって一番大事なことだ」





エメリ監督の下で好調

ジャクソンはこれで公式戦直近6試合で6得点を挙げ、ビジャレアル時代にも指導を受けたエメリ監督の下で好調を維持している。チェルシーでマレスカ監督に放出され、オリー・ワトキンスの後釜として加入したストライカーは、素早くチームになじめたのは監督とチームメートのおかげだと語る。

「とてもうれしいよ。何より、監督やチームの選手たち、ファンにとても満足している」とジャクソンは説明。さらに「簡単ではないけれど、監督と選手たちのおかげでなじみやすくなった。素晴らしいロッカールームだし、素晴らしい監督だ」と続けた。









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ビラ・パークが再び難所に

マンチェスター・シティにとって、ここ数シーズン勝利できていないビラ・パークは依然として難しい会場だ。また、この勝利はビラにとって今季リーグ戦ホーム初勝利となった。ジャクソンは相手の手ごわさを認めつつ、勝ち点3の重要性を強調した。

「素晴らしいよ。難しい試合だったけれど、勝てた。それが一番大事だった。とても強いチームで、首位にいるのは分かっていたから、勝ててとてもうれしい」とジャクソンは語り、「リーグ戦のホーム初勝利を挙げられて、神に感謝している」と締めくくった。

今後の日程は？

アストン・ビラはこの勢いを生かし、EFLカップのボーンマス戦に臨む。その後はプレミアリーグでフラムと対戦する。一方、敗戦後も勝ち点21で首位に立つマンチェスター・シティは、ブライトンとの連戦を控える。水曜日にカップ戦で対戦し、土曜日にはリーグ戦で再び顔を合わせる。