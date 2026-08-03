「それまでみんなが同じことを言っていた。記録は72ポイントで、そう簡単には誰にも破れないって」と、トーマス・ミュラーは自身のEメールニュースレターにつづった。「僕はこう思った。じゃあ、その記録はもう譲るしかないなって」





最終的に、36歳のバンクーバー・ホワイトキャップスFWは11個のターゲットのうち10個を射抜き、79ポイントを記録。こうして記録を難なく更新した。「満点までは5ポイント足りなかった。でも、ほとんどその方が良かったと思っている。そうでなければ、彼らは新しいチャレンジを考えなければならなかったはずだからね。満点が並ばれるだけになったら、もうそれほど面白くない」

シューティング・チャレンジはMLSオールスター・スキルズ・チャレンジの一部で、伝統的にMLSオールスターゲームの前夜に行われる。選ばれたMLSのプロ選手たちは、決められた時間内にゴール内外に設置されたできるだけ多くの的を射抜かなければならない。

バンクーバー・ホワイトキャップスはW杯中断明けの入りが悪かった

それまでの最高記録はFCシンシナティのブラジル人、エバンデルが保持しており、記録を打ち立てたのは前年だった。ミュラーの圧巻のパフォーマンスの後、その場にいたそれまでの記録保持者も参考記録として挑戦し、実際に同じく79ポイントを記録した。

NBAではスキルズ・チャレンジは確立されたコンセプトだ。「多くの人がこの形式をバスケットボールで知っている。とりわけダンクコンテストだね。クールなハイライトだし、サッカーでも少なくとも同じくらい楽しい。特に勝てばね」と、ミュラーは記した。「この形式で一番気に入ったのは、リラックスした雰囲気で、選手たちの違った一面が見られること。個性がよく出るんだ」

MLSでは、W杯による中断後のホワイトキャップスは波があり、ウェスタン・カンファレンス首位のチームは最初の3試合でわずか2ポイントしか獲得していない。ミュラーは日曜未明のロサンゼルスFC戦で、1-1の同点ゴールをPKで決めた。



