フランスのスポーツ紙L'Equipeの報道によると、オリーセは今季ここまでの中で、対戦相手が自分に対して時に過度に激しく守備をしており、それに対して審判団の対応が十分に一貫していないと感じているという。

この報道は、シャルケ04との0-0の場面によって裏付けられている。テレビカメラが捉えたところによれば、フランス人のオリーセは、3人ものシャルケの選手との競り合いの後、主審ロベルト・シュレーダーに詰め寄った。オリーセは非常に激しく抗議したため、ハリー・ケインまで介入し、異議によるイエローカードの可能性を避けるべくチームメートを引き離したほどだった。

この短いやり取りの中で、オリーセはシュレーダーに対し、シャルケの厳しいプレースタイルに何らかの対応を取るよう訴えたとされる。「もっと一貫した対応をしなければ、最後には僕が本当にめちゃくちゃにされてしまう。そこに立っているだけで、彼らのDF陣の振る舞いに何もしないなんてことはできない。全部を見逃すことなんてできない。それでは駄目だ」と24歳は求めたという。L'Equipeによれば、オリーセはここ最近、審判団に何度も見放されたように感じており、そのためシャルケ戦だけでなく、直接対話を求めていたという。

異例の反応：なぜマイケル・オリーセは「ミスター・ノンシャラン」と呼ばれているのか？

いずれにせよ、このような反応はオリーセにとって異例だ。高い才能を持つ攻撃的選手は、ピッチ外では目立って控えめな振る舞いを見せており、そのことから「ミスター・ノンシャラン」というあだ名が付いている。これは、極めて肩の力が抜けていて、同時にしばしばまったく感情を見せない男性を表す言葉だ。

オリーセはその評判を、特にインタビューで裏切らない。直近ではチャンピオンズリーグでボデ／グリムトに5-0で勝利した後もそうで、DAZNのリポーター、ヨッヘン・シュトルツキーを半ば絶望寸前に追い込んだ。オリーセは相手のすべての質問に対し、極めてそっけなく、中身のない返答をしていた。

その後、この“やる気ゼロ”インタビューに対する反応は賛否が分かれたが、全体としては、再び寡黙だったオリーセの振る舞いに支持の声も多く集まった。その後、指揮官ヴァンサン・コンパニとスポーツ部門取締役のマックス・エーベルは、彼を擁護する姿勢まで見せた。

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エーベルとコンパニはオリーセの“やる気ゼロ”インタビューにどう反応したのか？

「マイケル・オリーセは、ただサッカーをしたい人間なんだ。それ以外のことには、むしろあまり関心がない。2年前の彼の加入会見でも、私たちはすでにそれを見ていた。人はみんな同じではない」とエーベルは語った。一方で、こうも強調している。「とはいえ、ソーシャルメディアを見れば、彼は称賛されている。人々は単純に『彼はサッカー選手なんだから、サッカーをして、楽しめばいい』と言っているんだ。そして子どもたちは、もしかすると私たち以上に、そういうところに自分を重ねる。私たちにとって最も重要なのは、彼がピッチで何ができるかを示すことだ。そして彼はそれを見事にやっている」

一方のコンパニは、こう強調した。「その質問をした記者に、こちらから一つ質問してもいいですか？ これがバズったことに、あなたは満足していないんですか？ 彼が、私のようにすべての質問に答えていたら、何もバズらないでしょう」 さらに、オリーセがピッチ外では常にプロフェッショナルに振る舞っていることも強調した。「スポンサーが望んでいるのは、彼について語られることなんです。そしてマイケルがそこにいれば、スポンサーについて語られる。正直に言わなければならないのは、マイケルのやり方は、どのスポンサーにとっても、どの記者にとっても、マイナスの価値ではないということです。決してそんなことはない。みんなそれを楽しんでいる。あまりいろいろなものを混ぜて考えるべきではない」

金曜日には、オリーセとバイエルンにウニオン・ベルリン戦が待っており、その後は長い代表ウィークに入る。主審はベンヤミン・ブラントが務める。