「できる」…バルセロナ、マドリードで「レモンターダ作戦」準備中。

「できる、できる」――土曜の夜、リーガ第31節エスパニョール戦で勝ったバルサの選手とサポーターは、そう声を上げながらカンプ・ノウを去った。

この声は熱狂だけでなく、中2日で迎えるチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦アトレティコ・マドリード戦へ臨むチームの精神状態を象徴するスローガンとなった。2点のビハインドを覆し、「メトロポリターノ」で歴史的逆転を狙う。

チームには新しいマインドセットと揺るぎない自信が宿っている。

『マルカ』紙によると、ロッカールームには敬意と謙虚さ、揺るぎない自信が共存している。

選手たちはホームで戦う難敵であることを理解しつつも、逆転できると信じている。

アトレティコは今季ホーム23試合で3敗のみ。そのうち1敗はリーグ戦でのバルセロナ戦だった。それでもカタルーニャのチームは信念を曲げない。

チームは団結し、一体感を強めている。

『マルカ』は、ドイツ人監督と選手関係が最高潮で、ロッカールームが野心と決意で一つにまとまっていると報じる。選手たちは「メトロポリターノ」での大逆転勝利を確信しつつ、そのためには並外れた努力と90分間の献身が必要だと理解している。

新しいスローガン「Yes We Can」はクラブ内で“集団の呪文”のよう。選手たちは集中力、プレッシャー、犠牲、団結、冷静さを完璧に示し、90分間戦い抜く覚悟だ。

スローガンの背景

同紙はさらに、フリック監督と選手たちは、技術だけでは不十分で、この段階では苦闘と倍の努力が必要だと認識していると付け加えている。チームは準決勝進出へ向け、精神的にも肉体的にも万全を期している。

バルセロナには「不可能」という言葉がない。全員が「Yes We Can」をスローガンではなく、火曜の夜にピッチで示す行動計画だと信じている。