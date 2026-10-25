「できるなら3人全員に投票したい」トーマス・トゥヘル監督、イングランドの3選手のバロンドール受賞を後押し

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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、2026年のバロンドール受賞を争う同代表の3選手を全面的に支持した。権威ある授賞式が70周年を記念してロンドンで開催されるのを前に、ドイツ人指揮官は候補入りした3人の誰が受賞してもふさわしいと考えている。

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トゥヘル監督、イングランド代表の3選手をバロンドールにふさわしいと評価

トゥヘル監督は、イングランド代表の主力3選手が最終候補30人に名を連ねる2026年バロンドールの行方を注視している。ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、デクラン・ライスは、いずれも過去1年間の傑出した活躍が評価された。イングランド代表指揮官は、教え子たちが世界のトップ選手に並んだことを誇りに思う一方、投票権があっても3人から1人を選ぶのは不可能だと認めた。

「デクラン、ジュード、ハリーの3人が候補に入ってうれしい。投票者には、この3人の誰を選んでも間違いではないと言える。全員が受賞に値するからだ。3人とも候補として十分な資格がある。私は投票しないが、できるなら3人全員に票を入れたい。どうなるか見てみよう。この賞は長い歴史があり、年々その存在感を増している」とトゥヘル監督は語った。

主将ハリー・ケインが受賞にふさわしい理由

ケインは、国内外の舞台で圧倒的な活躍を見せた記録破りのシーズンを経て、授賞式を迎える。トゥヘル監督は、ドイツへの移籍が、チームをタイトル獲得や主要大会での上位進出に導きながら、世界で最も完成度の高いセンターフォワードであることをケインが証明するきっかけになったと考えている。

「昨シーズンを終えてどうか、だって？ 70得点超、バイエルン・ミュンヘンで3つのタイトル、ワールドカップとチャンピオンズリーグで準決勝進出？ 彼はますます良くなっているし、すべてを備えている。誰もが彼のリーダーシップを目にしている。自国だけでなく別の国でも評価を得るために移籍したのは、彼にとって良い決断だったと思う。再び成功を目指し、まったく新しいことを始め、勝利だけが求められ、それ以外は何も重要ではないクラブに身を置いた。それが彼の力を最大限に引き出した」とトゥヘル監督は説明した。

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ライスとベリンガムが示した世界最高水準の実力

ケインの得点が見出しを飾る一方、トゥヘル監督はイングランド代表の中盤の要となった2人も同様に称賛した。ライスはアーセナルで素晴らしい1年を過ごし、プレミアリーグ制覇に貢献したほか、主要大会の決勝にも出場した。エミレーツ・スタジアムで圧倒的な存在へと成長した姿を代表指揮官も見逃しておらず、成功するチームに欠かせない選手と見ている。

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「デクランは素晴らしいチームプレーヤーだ。アーセナルで重責を担い、決勝進出とプレミアリーグ優勝を果たした素晴らしいシーズンの中心選手だった。だから候補に入るにふさわしい」とトゥチェル監督は述べた。

候補に挙がった3人の最後の1人はベリンガムだ。大舞台で年齢を感じさせない成熟したプレーを続けている。レアル・マドリーのスターは、先のワールドカップにおけるイングランド代表の戦いで際立った活躍を見せ、世代を代表する才能としての評価を確かなものにした。「ジュードはワールドカップという最大の舞台で、大会を通じて世界最高水準のプレーを披露し、最高レベルで再び才能を証明した」とトゥヘル監督は付け加えた。

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ロンドン・パラディウムで迎える歴史的な夜

ロンドン・パラディウムでの授賞式は、トロフィーにとって故郷への帰還となり、サー・スタンリー・マシューズの功績をたたえる場にもなる。イングランドサッカーにとっても、開催地だけでなく、2001年のマイケル・オーウェン以来初めてイングランド代表選手が最高賞を手にする現実的な可能性があるという点で、重要な機会だ。

トゥヘル監督にとって、チームの中心を担う3人が受賞を争っていることは、現在の代表の強さを裏付けるものだ。月曜の夜、世界最高の選手が選ばれる首都ロンドンにスポーツ界の視線が集まる中、ドイツ人指揮官もその行方を注視する。