「そうした報道は気にしていない。できるだけ長くここにいたい。このクラブでサッカー選手としてのキャリアを終えられればと思う」。スペイン人選手は土曜日、バルセロナがデポルティーボ・アラベスに6-1で圧勝した後、そう語った。これまでも繰り返し示してきた考えを、改めて強調した形だ。

移籍情報に詳しいマッテオ・モレット氏はこれに先立ち、マンチェスター・ユナイテッドがアトレティコ・マドリーのパブロ・バリオスに加え、ロペスも獲得候補に挙げていると報じていた。同氏によると、イングランドのクラブは早くも冬に両MFの獲得を検討しているという。

ただ、23歳のロペスはバルセロナの主力であり、獲得は難しいとみられる。今季は公式戦13試合で6得点を挙げ、さらに6得点をアシストするなど、際立った好調ぶりを見せている。ハンジ・フリック監督率いるチームが10試合で9勝を挙げ、ラ・リーガの首位に立つうえでも大きく貢献している。ロペスは今年初め、スペイン王者との契約を2031年まで延長したばかりだ。

バルセロナの下部組織出身のこの攻撃的な選手は、スペイン4部のリナレスに期限付き移籍した期間を除き、プロとしてバルセロナだけでプレーしてきた。スペイン代表として10試合に出場しているロペスは、これまでバルセロナで通算149試合に出場している。