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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督が、AZのウィンガー、アユブ・ウフキルがオランダ代表ではなくモロッコ代表としてプレーすることを選んだ決断に反応した。20歳の有望株はオランダの育成年代を経てきたものの、北アフリカのモロッコ代表を選んだ新たな二重国籍選手となった。

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ウフキルがモロッコを選択、オランダサッカー協会に新たな痛手

オランダ代表の監督を務めるシャビ・エルナンデスは、AZのウインガー、アユブ・ウフキルの決断について語った。ウフキルはサッカーにおけるオランダ国籍を放棄し、代表としての将来をモロッコに託すことを決めた。20歳のウフキルはオランダの若手代表として欧州選手権予選に選出されていたが、モロッコサッカー連盟からの招待を受け入れた。

ウフキルは昨年、オランダ代表としてU-19欧州選手権で優勝しており、今回の決断はオランダサッカー協会にとって大きな痛手となる。

二重国籍を持つ有望選手がモロッコを選ぶケースは増えている。モロッコはFIFAランキングでオランダを上回っており、最近ではアヤックスのアブデラ・ウアザンやアナス・サラー＝エディンらもモロッコ代表を選んだ。

シャビ、オランダサッカー協会は「できることはすべてやった」と強調

月曜朝の記者会見で、シャビは選手の選択に敬意を示す一方、才能あるウインガーをオランダ代表にとどめるため、協会があらゆる努力をしたと認めた。

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「選手たちの選択を尊重する。私たちはできることをすべてやったと思うが、最終的にはその選択を尊重しなければならない」とシャビは述べた。

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自身の関与について、指揮官はこう付け加えた。「我々が必要とする選手であれば、私も関与できる。それ以外については、選手の決断を尊重するとしか言えない。彼はモロッコを選んだのだから、もうこの選手について話す必要はない。我々はできることをすべてやったが、最終的には選手本人の決断だ」

デ・ヨングは落胆、モロッコはオランダ生まれの選手を中核に

『NOS』によると、オランダサッカー協会のナイジェル・デ・ヨング事務局長は、ウフキルが去ることに落胆していると認めた。今回の決断は、代表資格を巡る状況の変化を浮き彫りにしている。

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モロッコ代表にはオランダ生まれの有力選手が数多くおり、ウフキルもその一員となる。ヌサイル・マズラウィ、スフィアン・エル・カルアニ、アナス・サラー＝エディン、アブデラ・ウアザン、ソフィアン・アムラバト、ウサマ・イドリシ、ザカリア・アブフラルらが、ハキム・ツィエクやノルディン・アムラバトといった先人の後に続いている。

シャビの契約が2030年まで続くなか、二重国籍を持つ選手の代表選択への対応は、オランダサッカー協会にとって引き続き重要な戦略的課題となる。

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オランダ代表、今後の代表戦に照準

オランダ代表はウフキル抜きで今後の代表戦に向けた準備を進める。

オランダサッカー協会が国内や欧州の有力な若手選手の動向を注視する一方、シャビはオランダ代表でプレーする意思を示した選手たちとのチームの結束を高めることに集中している。

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モロッコ代表は、欧州の有力選手を迎えて代表の陣容を引き続き強化するなか、ウフキルをフル代表に組み込もうとしている。