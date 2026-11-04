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元マンチェスター・ユナイテッドMFのポール・スコールズは、グレイザー家とサー・ジム・ラトクリフによるオールド・トラフォードでの支配に終止符を打つ買収計画を、かつてのチームメイトであるデイビッド・ベッカムが主導することを支持した。現経営陣に対するサポーターの不満が高まる中、解説者を務めるスコールズは、インテル・マイアミの共同オーナーであるベッカムがクラブの立て直しに貢献できると考えている。

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クラブの象徴的存在、オーナー交代を支持

マンチェスター・ユナイテッドへの新たな外部からの関心が最近報じられるなか、ポール・スコールズは、同じ「92年組」のデイビッド・ベッカムがコンソーシアムの顔となり、クラブの経営権を握る案を歓迎した。グレイザー家は2005年5月から過半数の株式を保有している一方、英国の億万長者であるジム・ラトクリフは2024年初めに27.7％の株式を取得して以来、フットボール部門の運営を統括している。ラトクリフの参画に当初はファンも期待を寄せたが、過去2年間に相次いだ代償の大きい失策によって、サポーターの心は離れている。

ポッドキャストで買収案が話題に

ポッドキャスト『ザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・フットボール』に出演した際、共同司会者のパディ・マクギネスは、MLSクラブのオーナーであるベッカムが乗り出す可能性を話題に挙げた。「先週の番組にニールからコメントが届きました。彼は、デイビッド・ベッカムが率いるコンソーシアムこそ、この全面的な立て直しと再建から抜け出す唯一の道だと言っています。どう思いますか？」

かつての同僚を支持するスコールズは、こう答えた。「駄目な理由はないと思う。彼らにそれを実現できる資金力があり、彼にそれができて、さらに重要なことに、本人にやる意思があるならね。それに、僕らが知るデイビッドなら、おそらく裏方に徹するだろう。たとえ名前が関わったとしても。インテル・マイアミのように試合に姿を見せることはないと思う」

「今のオーナーたちではうまくいっていない。ジム・ラトクリフが加わってまだ2年半しかたっていないのは分かっているけど、ここまではうまくいっていないよね。グレイザー家に対してクラブの周囲がどう感じているかは、みんな知っている。だから僕は、誰が相手でも受け入れる考えだ」

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高額な評価額が大きな障壁に

ポッドキャストの共同司会者で、ユナイテッドの元MFでもあるニッキー・バットは、選手として10年以上をオールド・トラッフォードで過ごしたベッカムが、米国人オーナーからの買収を試みれば、資金面で大きな壁に直面すると警告した。

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経営陣が求める額に疑問を呈したバットは、こう語った。「最大の問題は、グレイザー家も利益の分け前を欲しがることだ。間違っていたら訂正してほしいが、彼らは今、クラブを約80億と評価している」

「来年はチャンピオンズリーグに出られないのだから、現時点で80億の価値があるとは思わない。商業権から得られる収入も減り、それは選手の価値がそれほど高くなくなることを意味する」

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「そうした要素がすべて下がれば、評価額もずっと低くなる」

ピッチ上での苦戦が目先の見通しに影

来季の欧州最高峰の舞台を逃す懸念は、マイケル・キャリック監督の下でのユナイテッドの国内での不振から生じている。チームはプレミアリーグで9試合を終えて勝ち点わずか7の17位に低迷している。ただ、苦境にあるチームは火曜日の夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節でローマをホームに迎え、逆転の末に3-2で勝利し、いくらかの安堵をもたらした。クラブ首脳陣を巡る憶測が続くなか、キャリック監督は欧州の舞台で見せた粘り強さを国内での結果につなげなければならない。