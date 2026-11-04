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元マンチェスター・ユナイテッドMFのポール・スコールズは、グレイザー家とジム・ラトクリフ卿によるクラブ運営に終止符を打つ買収計画について、かつてのチームメートであるデイビッド・ベッカムが主導することを支持した。現経営陣に対するサポーターの不満が高まる中、解説者を務めるスコールズは、インテル・マイアミの共同オーナーであるベッカムがクラブの立て直しに貢献できると考えている。

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クラブのレジェンドがオーナー交代を支持

マンチェスター・ユナイテッドへの新たな外部からの関心が最近報じられる中、スコールズは、同じ「92年組」のベッカムが買収団を率いてクラブの経営権を握る案を歓迎した。グレイザー家は2005年5月から過半数の株式を保有している一方、英国の億万長者ラトクリフは2024年初めに株式27.7％を取得して以降、フットボール部門の運営を統括してきた。ラトクリフの参画には当初、ファンも期待を寄せたが、過去2年間に相次いだ代償の大きい過ちによって、サポーターの支持は離れている。

ポッドキャストでの議論から買収話に発展

『The Good, The Bad & The Football』への出演中、番組のスポンサーであるMidniteの提供の下、共同司会のパディ・マクギネスが、メジャーリーグサッカーのクラブオーナーであるベッカムの参画について話題を振った。「先週の番組にニールからコメントが寄せられました。デイヴィッド・ベッカム率いる買収団こそ、この全面的な立て直しと再建から抜け出す唯一の道だと言っています。どう思いますか？」

かつてのチームメートを支持するスコールズは、こう答えた。「駄目な理由はないと思う。資金力があって、何より彼自身がやりたいならね。それに、僕らが知るデイヴィッドなら、おそらく表には出ず、裏方に徹するだろう。名前を連ねたとしても、インテル・マイアミのときのように試合会場に姿を見せることはないんじゃないかな。

今のオーナーたちのやり方はうまくいっていない。ジム・ラトクリフが来てまだ2年半なのは分かっているけれど、今のところうまくいっていないよね。グレイザー家に対してクラブの周囲がどう感じているかは、みんな知っている。だから、誰が来ても歓迎するよ」

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高額な評価額が大きな障壁に

番組の共同司会者で、かつてユナイテッドでプレーしたニッキー・バットは、選手として10年以上をオールド・トラッフォードで過ごしたベッカムが米国人オーナーからクラブを買い取ろうとすれば、大きな資金面の壁に直面すると警告した。

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経営陣の希望額に疑問を呈したバットは、こう語った。「最大の問題は、グレイザー家が取り分を求めることだ。間違っていたら訂正してほしいけれど、彼らは今、評価額を約80億としている。

現時点で80億の価値があるとは思わない。来年はチャンピオンズリーグに出られないだろうし、商業権による収入も減る。そうなれば選手の価値も下がる。

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そうした要素がすべて下がれば、評価額はずっと低くなる」

ピッチ上での苦戦が当面の先行きを曇らせる

来季の欧州最高峰の大会に出場できないとの懸念は、マイケル・キャリック監督の下でのユナイテッドの国内での不振に起因する。チームはプレミアリーグで9試合を終えて勝ち点わずか7、17位に低迷している。しかし、苦境に立つチームは火曜夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節で、ホームでローマに3-2の逆転勝利を収め、ひと息ついた。経営陣を巡る憶測が続く中、キャリック監督は欧州の舞台で見せた粘り強さを国内での結果につなげなければならない。