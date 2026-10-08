伊藤洋輝にとって、今回終了したばかりの代表ウィークは心地よい気分転換となった。27歳のDFは日本代表の4試合すべてに出場し、そのうち3試合では先発も果たした。KIRIN CUPと呼ばれるミニ招待大会では、エクアドルとの準決勝でPK戦のキッカーを務めて成功。続くニュージーランドとの決勝勝利でもフル出場した。伊藤は合計288分間プレーした。

それに対して、バイエルンでの公式戦7試合を終えた時点での実績は、わずか10分間だ。チャンピオンズリーグのFKボデ／グリムト戦で5-0と勝利した試合に途中出場したのみで、その時にはすでに勝敗は決していた。左サイドバックでは、ヴァンサン・コンパニ監督は 復調したアルフォンソ・デイビス、新戦力ネイサニエル・ブラウン、あるいはヨシプ・スタニシッチを起用している。センターバックではダヨ・ウパメカノ、ヨナタン・ター、ミンジェ・キムが入れ替わりでプレーしている。伊藤に関しては、コンパニにとってもはや使い道がないように見える。

まだ一度も起用されていない放出候補のサシャ・ボエと並び、伊藤は少数精鋭のミュンヘンのスカッドにおいて、コンパニの広範な継続的ローテーションからこれまで実質的に除外されている2人しかいない経験あるフィールドプレーヤーのうちの1人だ。すでに18選手が少なくとも166分以上の出場時間を得ている。セルジュ・ニャブリもまもなくその限られたグループに加わる見込みだ。31歳の同選手は代表ウィーク直前に復帰を果たしており、直近ではすでにドイツ代表で3度出場していた。

伊藤洋輝のバイエルンでの最初の2シーズンはどうだったのか？

伊藤は2024年、設定されていた2350万ユーロの移籍金でシュツットガルトからバイエルンに加入した。2度の中足骨骨折により、短い中断を挟みつつも当初はほぼ1年半にわたって離脱した。昨年11月にようやく復帰し、復帰時にはクラブ首脳陣がそろって「内部昇格の新戦力」のような存在だと喜びを示していた。

その後の残りシーズンでは伊藤も定期的に起用され、公式戦23試合に出場。信頼できるローテーション要員として役割を果たした。4バックの左でも中央でもプレーした。すでに決着していたブンデスリーガ終盤には、伊藤は事実上のレギュラーとなり、最後の6試合のうち5試合で先発を任された。DFBポカール決勝のシュツットガルト戦でも、少なくとも途中出場を果たしている。

IMAGO

伊藤洋輝は冬にバイエルンを去る可能性がある

今夏、バイエルンはアイントラハト・フランクフルトから5000万ユーロで複数ポジションをこなせる新たな左サイドバック、ネイサニエル・ブラウンを獲得。一方でラファエル・ゲレイロを手放した。2028年まで契約を残しているにもかかわらず、当時から伊藤のバイエルンでの将来には疑問符がついていたが、クラブ幹部の発言は一貫していなかった。

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは7月末、伊藤売却の可能性に前向きな姿勢を示していた。「ヒロキ自身が難しくなると感じて移籍を考えるようなことがあるなら、我々はその件に向き合うことになるだろう」。当初、その兆候は何もなかった。加えてプレシーズンでは6試合のテストマッチのうち5試合に出場し、1.FCハイデンハイムとの最終テストではミュンヘンのフィールドプレーヤーで唯一フル出場していた。

移籍期間終了直前になると、伊藤には突然アヤックスと結びつける報道が出たが、移籍は実現しなかった。 その後、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは『Bild』にこう語っている。「ヒロキを放出することは、もともと我々の大きな意向では一度もなかった。彼は重要な選手であり、しかも今は再び長期にわたってしっかりとコンディションを整えられている」

だが現在のコンパニのチームにおいて、伊藤が「重要」と言える存在からは、実際のところ日本がミュンヘンから離れているのと同じくらい遠い。状況が変わるとすれば、ライバルの1人または複数人が離脱した場合だろう。そうでなければ、バイエルンは冬に伊藤の売却へ向けて集中的に動くことになる。