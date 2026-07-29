レアル・マドリードが、マンチェスター・シティのスター、ロドリ獲得に向けて正式に動き出した。同クラブは移籍実現の可能性を探るため、イングランドのクラブ運営陣と初めての接触を行ったもので、このスペイン人選手に対するマドリーの姿勢が大きく変化したことを示す一歩となる。

著名記者ファブリツィオ・ロマーノによると、レアル・マドリードとマンチェスター・シティは口頭での会話を通じて初期交渉に入った。同時に、マドリーの会長フロレンティーノ・ペレスが、数か月にわたりロドリ獲得の可能性に対して扉を閉ざしてきた末に、この移籍を前進させる青信号を出したという。

ロマーノは、レアル・マドリードが移籍成立に向けて5,000万ユーロを超える額のオファーを提示する用意があることを示したと指摘した。

こうした進展は、ロドリがレアル・マドリード内で最優先事項に浮上したことを受けたものだ。とりわけスペイン代表での活躍とワールドカップ制覇の後、クラブ運営陣はマンチェスター・シティの選手を中盤を強化する理想的な解決策とみなすようになった。試合を組み立て、リズムをコントロールできる選手をチームにもたらす存在だというわけだ。

ロドリはマンチェスター・シティと2027年まで契約を結んでいるが、スペインへの復帰を望む選手の意向が、その将来を決めるうえで重要な役割を果たす可能性がある。とりわけレアル・マドリードが獲得に関心を寄せている状況ではなおさらだ。

レアル・マドリードは、ロドリが新シーズンに向けたマンチェスター・シティの練習に合流する前に移籍を成立させるため、交渉を加速させようとしている。マドリーは今後数日のうちにイングランドのクラブ運営陣との合意に達することを望んでいる。

ロドリの移籍は、レアル・マドリード内部での単なる関心から、クラブにとっての戦略的目標へと変わっていた。とりわけこの選手は「バルデベバス」内で高く評価されており、獲得の構想は監督ジョゼ・モウリーニョの支持も得ている。モウリーニョは彼をチームでの新たなプロジェクトに欠かせない駒とみている。

レアル・マドリードは、最初のオファーがマンチェスター・シティとのより本格的な交渉への扉を開くことに成功し、今夏の移籍市場におけるクラブの動きの中でも最も注目される移籍の成立につながることを望んでいる。

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