木曜日にSkyが報じたところによると、黒と黄のクラブは水曜日夜、1.FCケルンの攻撃的選手に対して新たなオファーを提示した。

新たなパッケージにより、BVBはケルン側の移籍金要求を満たすことを明確な目標としているという。これによれば、ボルシアはエル・マラに対して総額5500万ユーロを提示しているが、固定額はケルンが最低移籍金として受け取りたいとされる5000万ユーロを下回る見込みだ。現実的に達成可能なボーナスによって、その金額は要求されている5000万ユーロまで増額されるという。

Skyによると、ヤギ軍団の首脳陣がこの新オファーに応じるかどうかはまったく不透明だ。黒と黄のクラブによる新たなアプローチに対する反応はまだ一切ないものの、両者の間で完全に連絡が途絶えているわけではないようだ。

Getty Images

BVBとサイド・エル・マラはすでに合意に達しているのか？

BVBとエル・マラは、すでにかなり前から協力関係について合意しているという。契約は2031年までとされている。19歳の同選手は報道によれば、どうしてもドルトムント行きを望んでおり、そのためにACミランとフラムFCのオファーを断ったという。

Express が報じたところによると、エル・マラが移籍の許可を得るのは、クラブが固定額5000万ユーロを提示した場合に限られるという。BVBのうわさされるオファーが実際に届いた場合には、ケルンのスポーツ部門トップであるトーマス・ケスラーが選手側に対して、そのような約束までしていたとされている。

Getty Images

サイド・エル・マラはBVBの新たなクラブ史上最高額補強になる見込みだ

エル・マラはBVBにとって絶対的な希望の補強対象とみられており、Sport Bild によれば、クラブは獲得によって長期的に大きな利益を生むビジネスになることを期待しているという。このティーンエイジャーが、記録的補強としてウスマン・デンベレ（3500万ユーロ）に取って代わる見通しであることは、障害とは見なされていないようだ。

その代わり、BVB首脳陣は高額での再売却価値を見込んでいるという。ユルゲン・クロップが計画しているとされるドイツ代表への招集だけでも、彼の市場価値は上昇するはずだ。

さらに、この若い攻撃的選手はすでに資金力のあるイングランドで非常に高い評価を得ているという。複数のプレミアリーグ監督は、すでに彼を将来のガレス・ベイルと見ているようで、ベイルは似たようなスピード感あふれるプレースタイルを武器に、2013年にトッテナム・ホットスパーからレアル・マドリーへ1億ユーロで移籍していた。エル・マラのように個の才能に非常に恵まれた選手は、国内外でのマーケティング強化につながる点も要素になっている。

ボルシア・ドルトムントの移籍史：BVBの高額補強トップ

数字はtransfermarkt.deによる