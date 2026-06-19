ついに口を開いた。強姦容疑の公判開始後、ハキミが初めてコメントした。

モロッコ代表主将アシュラフ・ハキミは、2023年の強姦容疑で公判送致が決まった。これを受け、公式アカウントで沈黙を破り、力強いメッセージを投稿した。

この司法手続きは、ハキミがモロッコ代表として2026年W杯に出場中で、明日土曜にスコットランドとのグループリーグ第2戦を控える中で進展した。

パリ・サンジェルマンのスターは、初日から裁判を待ち望んでいたと強調し、長年の沈黙を経て公の場で弁護すると表明した。

ハキミはXでの声明で「もし私が有名でなければ、この事件は起こらなかっただろうと正義は言った。長年沈黙したが、尊厳と忍耐、正義への信頼が正しい判断につながると信じていた」と語った。

「今は私とは無関係の物語が、家族や真実を犠牲にして語られている。標的にされていると感じることもある。初日から裁判を待ち望み、ついに自分の言葉を語れる時が来た」と続けた。

待望の司法判断

このコメントは、ヴェルサイユ控訴裁判所がハキミをオ・ド・セー地方裁判所に送致すると決定したことを受けて出された。数か月以内に裁判が開かれる見通しだ。

5月の公聴会で本人は2月の送致決定取り消しを請求したが、裁判所は却下し、手続きの継続を認めた。

弁護側は無罪を主張している。

一方、弁護側のファニー・クーラン弁護士は決定に不満を示し、事件記録には依頼人に有利な証拠が多く含まれていると主張した。

弁護側は、捜査で不起訴すべき証拠が示されたと主張し、申告人の矛盾や追加証拠を指摘した。

ハキミは裁判で主張を述べ、告発を否定し公に反論する意向だ。

事件は2023年に遡る。

事件は2023年2月に遡る。告発した女性は当時、SNSで知り合ったハキミの自宅で性的暴行を受けたと主張している。

発覚後、ハキミは一貫して無実を主張。すべては合意に基づく関係だったと強調し、容疑を否定している。