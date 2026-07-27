アンドレア・ピルロに自責の念はまったくなかった。むしろ逆だった。2006年W杯優勝メンバーは月曜朝、インスタグラムで「強い苦い思いとともに」、「昨夜、私はもはやイタリア代表の監督候補ではないと知った」と報告した。だが、かつてイタリア国民に愛されたこの人物には、その理由が理解できなかった。ここ数日、メディアや世論が彼に負わせている責任は――完全に見当違いだというのだ。

ペップ・グアルディオラとカルロ・アンチェロッティの辞退を受け、ピルロはそのポストを確実なものにしたかに見えた。とりわけ、イタリア・サッカー界の象徴であり、新たにFIGCのテクニカルディレクターに就任したパオロ・マルディーニが、再建に向けた本命候補として彼を選んでいたからだ。だが、ピルロとロシアのブックメーカー「Fonbet」とのつながりにより、協会会長ジョヴァンニ・マラゴも今や彼を受け入れられない存在とみなしていると、ガゼッタ・デロ・スポルトが報じている。

ただでさえ大きい混乱を決定的なものにしているのが、もしピルロがアズーリの監督にならないのであれば、自身の職をただちに辞するというマルディーニの脅しだ。就任から1カ月もたたないうちに、協会はテクニカルディレクター不在となり、マラゴは自身のまだ若い任期における次なる難題に直面することになる。

ピルロが自らに向けられた批判に強い困惑を示していることも、ほとんど助けにはならない。Fonbetとの協力関係に「政治的な意味合いを持たせる」ことについて、47歳の元イタリア代表は「私が一度も表明したことのない、そして私のものでもない信条を私に押しつけることを意味する」と憤った。それでも、協会における彼の未来はない。

イタリアは直近で3大会連続W杯出場を逃している

ピルロは現在、ドバイの1部クラブ、ユナイテッドFCと契約しており、同時にFonbetのグローバルブランドアンバサダーも務めている。彼はこの仕事上の関係が「あくまで商業的かつスポーツ的な性質のもの」だと強調したが、契約書類を確認したマラゴ率いる協会首脳陣は、明らかに別の結論に達したようだ。

残ったのは、FIGCによる新代表監督探しという悲喜劇の次なる一幕だ。マルディーニによるピルロ選出発表の後、ガゼッタ・デロ・スポルトは、ドラマにおける驚きの方向転換を意味する「クー・ド・テアトル」だと皮肉を込めて書いた。3大会連続でW杯本大会出場を逃した没落したサッカー大国では、メディアも国内の政治家たちも批判の手を緩めなかった。

ほんの数日前まではグアルディオラやアンチェロッティといったビッグネームが飛び交っていたが、いまや協会は何もない状態に立たされており、ピルロ自身もすでに気持ちの整理をつけている。「私に評価と信頼を示してくれたマルディーニとレオナルドに感謝したい」と彼は述べた。「イタリアへの愛は、肩書に左右されるものではない。それは私の物語の一部であり、私のアイデンティティーそのもので、これからも常に私とともにある」

イタリアのドラマ、その次の幕で彼が主役を務めることはない。いったん舞台の主役となるのはマルディーニ、そして何としても自身のディレクターを引き留めたいマラゴだ。