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バルセロナのロドリが、ラミン・ヤマルがチャンピオンズリーグで見せた新たな妙技について、冗談交じりに「狙いよりも運によるもの」と評した。スペイン人MFは、バルセロナが敵地でガラタサライに4-1で快勝し、今大会の開幕からの全勝を維持した後に語った。

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バルセロナのスターたちは浮かれず

ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、イスタンブールで圧倒的なパフォーマンスを見せ、シーズン序盤の快進撃を続けた。しかし、試合後の話題をさらったのは、ある選手が見せた鮮やかなプレーだった。ラ・マシアの至宝、ラミン・ヤマルがラボーナを思わせる意表を突くフリックでアンソニー・ゴードンのチーム2点目をお膳立てしたのだ。サッカー界がその妙技に驚く一方、ロドリは若いチームメイトが有頂天にならないよう、アシストに対するロッカールームでの冗談交じりの反応を明かした。

ロドリは『Marca』のインタビューで笑いながら、「みんなで、あれはちょっと跳ね返りを利用しただけじゃないか、狙ったのかどうか分からない、まぐれだろうって言っていたんだ」と語った。冗談を交えつつも、ベテランMFは19歳のヤマルが大舞台で与え続けている大きな影響を認めた。「でも、いつも言っていることだけど、まずは狙わないといけない。彼には常に仕掛けようという意図があるし、2点目を生み出したんだ」。若さあふれる大胆さと経験豊富なリーダーシップの融合が、フリック監督の下でバルセロナが連勝を続ける力になっている。

ガラタサライ戦の勝利でバルセロナの勢いは続いているが、ロドリは喜びに浸るだけでなく、現実も見据えていた。スコア上は余裕のある勝利に見えても、決定力の高い相手なら代償を払っていたかもしれない危うい場面があったと強調した。トルコでの試合は熱狂的な雰囲気への対応が難しいことで知られる。後半には相手を圧倒したものの、ロドリは前半のある時間帯にチームが試合をコントロールできていなかったと感じている。

ロドリは、個々の見せ場だけでなく、長期的な目標に集中し続けなければならないと説明した。「今は良い状態にある。10戦で10勝だよね？ でも、僕たちは常に改善点を探している。とても良い点がある一方で、改善すべき点もあると思う。欧州の舞台では気をつけなければならないことがあると分かっている」と語った。この冷静な姿勢からは、今季の欧州制覇を目指すチームに寄せられる期待が高まっていることを、選手たちが十分に認識している様子がうかがえる。

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熱狂のイスタンブールで得た戦術的な教訓

中盤の要であるロドリが特に懸念したのは、試合中の守備への切り替えだった。ガラタサライがバルセロナの高い最終ラインや、時折見られたボール保持時の不用意なプレーを突いたことは、決勝トーナメントで待ち受けるであろう、さらに厳しい試合への警鐘となった。ロドリは、最初の失点は試合のテンポを管理できなかった直接の結果であり、熱狂的なサポーターを背にしたホームチームに自信を与えてしまったと指摘した。

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「例えば、相手の最初のチャンスがゴールになった。その点は改善しなければいけないし、2点目を決められていてもおかしくなかった。だから学ぶべき時だ。もう少しゆっくり攻めてもいいかもしれない。結局、ボールを失えば相手は素早く攻守を切り替えてくるから」とロドリは認めた。スペイン代表の主将は、リードしている時にはより落ち着いてプレーし、試合のリズムをつかめなくなった「あの混乱した10分間」を繰り返さないことをチームに求めている。大会を勝ち進む上で、こうした成熟した対応は欠かせない。

ロドリは続けた。「こういう試合では、もう少しペースを抑えないといけない。でも、チームは今回も非常に強い精神力を見せた。後半にゴールが生まれれば、当然少しは試合を楽しめる。ただ、いつもこうなるわけではないと分かっている。特にチャンピオンズリーグでは、とても難しい試合になる。得点した時も、得点できない時も、あらゆる展開に備えなければならない。何をすべきかは明確だ。失点した時に経験した、あの混乱した10分間では、もう少し冷静でいること。それが今日の教訓の一つだ」

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バルセロナのスターたちとともに輝いたアンソニー・ゴードン

ラミン・ヤマルとロドリに注目が集まった一方、アンソニー・ゴードンも勝利への貢献を高く評価された。

「アンソニー（・ゴードン）も素晴らしかった。彼らは、どんなチームにも違いを生み出すために必要なプラスアルファをもたらしてくれる。そして、必要な時にはチームを助け、もう少しペースを落とすべき時にも対応しようとしている。そこが改善の余地でもある」とロドリは付け加えた。新加入選手と既存の主力選手の連係は、近頃のバルセロナの復調を象徴している。ゴードンのスピードとヤマルの巧みな技の組み合わせは、欧州各地のDFにとって脅威となっている。

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バルセロナにとって、この夜は成功だった。それでもロドリの言葉は、完璧を追い求める姿勢に終わりはないと示している。圧倒的な勝利の中でも課題を指摘することで、ベテランMFは若手選手たちに、チャンピオンズリーグ制覇に必要な戦術的規律へ目を向けさせている。ヤマルが試合を変える「まぐれ」を生み出し続け、ゴードンが決定力を発揮するバルセロナは、影響力のあるMFの警告に耳を傾ける限り、優勝候補にふさわしい姿を見せている。グループステージが激しさを増す中、次の欧州での試合は、今回の教訓を生かせるかどうかをさらに試す場となる。