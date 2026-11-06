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カリム・アデイェミは、間もなく始まる代表戦期間に向けたドイツ代表の24人のメンバーに入らなかった。ユルゲン・クロップ代表監督のこの決断は、大きな議論を呼んでいる。

アデイェミはクロップ監督の下での最初の試合にいずれも出場し、オランダ戦で80分、オランダ戦で15分プレーした。さらに、スペイン王者バルセロナでも好スタートを切っている。

元ドイツ代表のロマン・ヴァイデンフェラーは、Skyの番組『Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk』でこう語った。「彼はオランダ戦で非常に良い入りを見せた。ただ、残念ながら大きなチャンスでシュートを大きくふかしてしまった。決まっていれば、オランダでのドイツの決勝点になっていたはずだ」。2014年のワールドカップ優勝メンバーでもあるヴァイデンフェラーは、アデイェミが選ばれなかった主な理由は守備への切り替えにおける働きの不十分さにあると推測する。「カリムは守備に戻る反応が何度も遅れた。それをユルゲン・クロップはまったく好まない。もちろん、ユルゲンの下では攻撃において常にあらゆる自由が与えられる。でも、守備には必ず戻らなければならない」

ヴァイデンフェラーはドルトムントでともに過ごしたクロップをよく知る。「後になってユルゲンが気にするのは、そうした細かな点だと思う。招集されなかったのも、そのためかもしれない。ちょっとした戒めとしてね」と語った。

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アデイェミは2021年秋のデビュー以来、代表戦に13試合出場しているが、ウイングのポジションでフル代表の定位置を確保するには至っていない。その一因には、古巣ドルトムントでのパフォーマンスの不安定さもあった。今夏、移籍金2200万ユーロでドルトムントを離れてバルセロナに加入し、現在はハンジ・フリック監督の指導を受けている。フリックはかつて、アデイェミをドイツ代表デビューに導いた監督だ。

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「批判的な声はあった。なぜアデイェミをバルセロナに連れてくるという難しいことを自ら引き受けるのか、フリックに疑問を呈す人もいた」と、こちらも元ドイツ代表のディートマー・ハマンは語った。「クラブは彼に多額の移籍金を支払ったが、ここまでは素晴らしい働きをしている。重要なゴールや見事なゴールを決め、チームのために自分を抑えることもある程度できている。バルセロナのような世界的クラブに来たなら、それは必要なことだ。彼は何度も好調ぶりを見せてきた一方で、ドルトムントでは長期間にわたって存在感を失うこともあった。最近は比較的安定している」

ユルゲン・クロップがカリム・アデイェミの招集を見送り、ディートマー・ハマンは「驚いた」

アデイェミは今季、バルセロナで公式戦14試合に出場し、7得点関与（4ゴール、3アシスト）を記録している。ハマンは、この24歳がセルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）に向けたドイツ代表メンバーに入ると予想していた。「ユルゲン・クロップが彼を連れていかないことには驚いた。現代のサッカーでスピードが非常に強力な武器になることは、誰もが知っている。メンバーを見ても、彼ほどのスピードを持つ選手は多くない」

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クロップ監督はアデイェミに代わり、攻撃的な中盤の選手としてサイード・エル・マラ（1.FCケルン）、デリー・シェルハント（フライブルク）、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプールFC）、レナート・カール（バイエルン）、ブラヤン・グルダ（RBライプツィヒ）、そして初招集のワエル・モーヤ（ボルシアMG）を選んだ。

Getty Images

ドイツはネーションズリーグで4試合を終え、勝ち点5で3位にとどまっている。上位2チームのオランダとギリシャとは勝ち点3差。次のラウンドに進めるのは上位2チームだけのため、ドイツはプレッシャーにさらされている。

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セルビア戦とオランダ戦に向けたドイツ代表メンバー