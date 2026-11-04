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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、ローマ戦での後半の劇的な逆転劇を受け、10代の逸材シェイ・レイシーがもたらした影響を称賛した。ユナイテッドはまたしても痛い敗戦を喫するかに見えたが、戦術の変更とベンチからの一押しがオールド・トラッフォードの雰囲気を一変させた。

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驚異的な逆転劇でローマを打ち破る

マンチェスター・ユナイテッドは序盤に大きくつまずき、17分までに2点を先行され、4連敗の危機に陥った。マティアス・スーレが先制点を挙げると、ドニエル・マレンがPKを決め、オールド・トラッフォードを静まり返らせた。

後半、ブルーノ・フェルナンデスが蹴り直しとなったPKを決めて反撃の口火を切り、苦しい9試合未勝利に終止符を打つ舞台が整った。続いてマテウス・クーニャがレオナルド・バレルディのミスを突いて同点とし、ニアポスト際に決勝点を叩き込んだ。

決勝点を演出したのは19歳のレイシーだった。75分にアマド・ディアロに代わって出場したアカデミー出身のレイシーは、トップチームでの出場わずか10試合目で貴重なアシストを記録した。

キャリック、レイシーの「いたずらっぽさ」を称賛

キャリックは若き有望株を大いに誇りに思っていると語り、その創造性に加え、試合を締めくくるために見せた意外なほど献身的な守備を評価した。

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「大げさに言いすぎるつもりはないが、シェイのことは本当にうれしい」とキャリックは語った。「私たちは彼が大好きだ。素晴らしい若者で、活躍したいという強い気持ちがあり、優れた能力を持っている。だから、中に入ってパスを見つけたことに驚きはない。彼の目にはあの独特の輝きがある。言うなれば、少しいたずらっぽさを持ってプレーしていて、常にそういうプレーを狙っているんだ。

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「だが、必要な場面で右サイドバックとして守る姿を見られたことも、同じくらいうれしかった。総合力のある選手になるには、それもできなければならない。守備面でそれを見せてくれたこと、そして若い選手たちがチャンスをつかむ姿を見られたことも、同じくらいうれしい。

「彼がピッチに入ったことで、みんなが少し勢いづいたと思う。それを見ることができて素晴らしかったし、今夜与えられた機会を最大限に生かした」

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戦術変更で躍動したクーニャが主役に

最後の一押しをもたらしたのはレイシーだったが、試合の流れを根本から変えたのはハーフタイムの修正だった。キャリックはクーニャとブライアン・ムベウモのポジションを入れ替え、クーニャを中央に移した。ブラジル人FWは躍動し、2点目を決めるとスタンドに熱狂的な歓声を巻き起こした。

「マテウスにはああいうプレーができる。ああいう瞬間を生み出せるんだ」とキャリックは説明した。「ハーフタイムにブライアンと入れ替えて、彼を中央に置いた。ピッチの真ん中でプレーさせ、チームの形に少し変化をつけようとしたんだ。そうしたら、いい位置に入ることができた」

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しかし、クーニャはアディショナルタイムに無謀なタックルで2枚目のイエローカードを受けて退場し、ユナイテッドは10人となった。「あの終わり方は残念だが、彼がどれほど強い思いを持ち、チームのために尽くそうとしているかを改めて示している。あの心構えで、あの気持ちでああいうプレーをすることこそ、私たちが彼に求めているものだ」とキャリックは締めくくった。

クーニャ不在でも転機を生かせるか

この劇的な勝利により、キャリックに高まりつつあった重圧は大きく和らぎ、深刻な不振にも歯止めがかかった。ユナイテッドは、この苦闘の末につかんだ結果を真の転機とし、今季の戦いを立て直したいところだ。

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ただし、当面の欧州での戦いには決勝点を挙げたクーニャを欠く。クーニャは退場によって出場停止となるため、キャリックは新たに得た勢いを保つべく、攻撃面で別の解決策を見つけなければならない。