ギリシャ代表のカレツァスは、前半30分を少し過ぎたところで状態に不安のあるセルー・ギラシーと交代するはずだった。だが、試合後にDAZNで明かしたところによると、その前にトイレに行く必要があったという。

18歳のカレツァスは、ニコ・コヴァチ監督からどんな指示を受けたかと問われ、こう答えた。「正直に言うと、交代で入るとき、ちょうどトイレから戻ってきたところだった。だから指示はなかった」。そのため、心掛けたのは「とにかくピッチに出てプレーすること。流れに身を任せること」だったという。

この珍しい出来事にはコヴァチ監督も驚いた。「その通りだ。彼を探していたんだ。突然いなくなって、カーニー（チュクエメカ、編集部注）を呼んだ。そうしたら、彼が角を曲がって現れた。もしまだトイレに座っていたら、あるいは何をしていたにせよ、出場することはなかった」。一時姿が見えなくなったカレツァスは、間に合って34分にピッチに入った。それ以降、唯一のストライカーとなったファビオ・シウバの背後で、自由に動く役割を担った。

カレツァスは好プレーを見せ、決勝点となる2-1のゴール（72分）で自らの活躍を締めくくった。その数分前には、シウバの先制点をアウェーチームが帳消しにしていた（67分）。カレツァスは後にマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたが、本人は納得していなかった。謙虚にこう語った。「それにふさわしいのはファビオ・シウバだ。彼は1ゴール1アシストを記録したのだから」

そのアシストは、やや下がった位置にいたポルトガル人のシウバから、右サイドから中央へ切れ込むカレツァスへのパスだった。カレツァスはボールを完璧にコントロールすると、ペナルティーエリアの境界線付近からすぐにシュート。それまで抜群のプレーを見せていたベティスのGKアルバロ・バジェスの意表を突き、ニアサイドに決めた。この場面にDAZNの解説者セバスティアン・クナイスルも賛辞を送った。「見事だ。スペースを見つけ、プレーがどう展開するかを理解する。それが彼の持つ能力だ」。さらに「最初のボールタッチ」も見事だったという。

Getty Images

ドルトムントのコヴァチ監督、コンスタンティノス・カレツァスを称賛「ウサギのよう」

カレツァスは監督からも高い評価を得た。コヴァチ監督は「彼が本当に優れたサッカー選手だと分かったはずだ」と語り、こう続けた。「ゴールを決めたからだけではない。彼はウサギのように、何度も巧みに方向を変える。だから守るのが難しい。優れたシザースを何度も見せ、攻撃に大きな勢いをもたらした。前線ではファビオとの連係も非常に良かった」

ギラシーが欠場する場合、カレツァスがドルトムントの先発メンバーでその座を引き継ぐ「可能性が高い」という。