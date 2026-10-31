「それをDAZNの解説者として言ったのか、それとも選手の代理人として言ったのかは分からない」。エーベルルは土曜夜、バイエルンがボルシア・ドルトムントと2-2で引き分けた試合の後、バラックがバイエルン首脳陣によるカールへの批判について、見出しを飾る発言をした際の微妙な二重の立場について、意味深にこう語った。

ドイツ代表の元主将は、代理人事務所「Lucky 13」を通じてバイエルンの若手カールを担当している。一方でバラックは動画配信サービスDAZNの解説者も務めており、その立場から、特にバイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスによる批判に対してカールを擁護した。

バラックは「レナートはまだ18歳だ。皆さんは18歳のとき、どうだった？ 彼はピッチ上でいろいろ試しているが、ピッチの外でも同じことをしている」と強調。「今やソーシャルメディアは、若い世代だけでなく誰にとっても大きな存在だ。誰もが自分の見せたいように自分を表現していい。その中ですべてを正しくできるわけではないのも明らかだ。残念ながら、非難されることは避けられない」と続けた。

ウリ・ヘーネスはレナート・カールの何を批判したのか？

これは、カールの時に華やかな公の場での振る舞いを最近再び批判したヘーネスに明確に向けられた言葉だ。ヘーネスはヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで「若い選手には謙虚さとプレッシャーが必要だ。オリーセとの比較は明らかに彼のためにならない。両者の間にはまだ大きな隔たりがある。例えば、レナート・カールをいつも抱き寄せるだけで彼のためになるのか、私には分からない」と語っていた。

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ビルトの報道によると、バイエルン内部では複数の幹部が、同紙の言うカールの「華やかなライフスタイル」を快く思っておらず、18歳のカールにもっと地に足の着いた姿勢を求めているという。カールは今季序盤の数週間、プレーで納得させることができず、一時的な不調も経験していた。

エーベルルがカールの調子について公に批判的な発言をしたことも、バラックは気に入らなかった。「レナートのパフォーマンスが再び明らかに上向いている今、マックス・エーベルルが失態まで添えて、彼はプレー面で不調に陥っていたと指摘するのは、タイミングとして理解できないし、内容についても少なくとも疑問が残る」と50歳のバラックは語った。

エーベルルがバラックに反論「難しいと思うのは……」

エーベルルはSkyで、ドルトムントとの大一番の後、自身に向けられたバラックの批判に直接反応した。バイエルンのスポーツ部門を率いるエーベルルは「正直なところ、メディアを通じて論争するのは難しいと思う」と強調し、こう説明した。「彼の成長には、一時的な落ち込みもあり得ると分かっていた。我々が言ったのはそれだけだ。再び上向いていて、正しい道を進んでいるのが分かる。この若者がそうしたことを脇に置けるのには感心する。それが、私がバイエルン・ミュンヘンの立場から言ったことだ」。さらにバラックに向けて「だから、彼が代理人として、あるいは解説者として何を言ったのか、完全には理解できなかった」と付け加えた。

ドルトムントとの首位対決では、カールは終了間際に途中出場し、記録的な優勝回数を誇るバイエルンに勝利をもたらしかけた。しかし、見事なシュートはクロスバーを直撃した。ドイツ代表で4試合に出場し、最近はイングランドの強豪3クラブがその状況を問い合わせたとされるカールは、今季ここまで公式戦12試合で1ゴール、2アシストを記録している。