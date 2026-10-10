「あれは自分の軽率なミスだった。右からは2人に寄せられていたので、ボールを左に持ち出さなければならなかった。もっと違う判断をすべきだった」と、40歳のバイエルンGKはアウクスブルク戦の2-2（前半0-1）後に語った。

ノイアーは痛恨のボールロストによって、ロビン・フェルハウアーのゴールを許し、開始わずか8.4秒でブンデスリーガ史上最速ゴールをアウクスブルクに献上した。「まずは自分の中で気持ちを整理して、深呼吸しなければならなかったし、もちろん試合をひっくり返せるという希望もまだあった。チャンスはあったと思うけど、残念ながらそれを生かせなかった」とノイアーは話した。

マヌエル・ノイアーはアウクスブルクでの2失点目をどう説明したのか？

もっとも、64分のロドリゴ・リベイロによる1-2の場面でも、ノイアーの対応は決して良くなかった。とはいえ、本人はSkyで「2失点目についてはどうすることもできない」と語っている。

カルヴィン・ブラッケルマンのシュートをバイエルン守護神は横にはじき、こぼれ球をリベイロが押し込んだ。「強烈なシュートだったし、簡単ではないボールで、キャッチすることはできない。外側にはじいたけど、そこでまた劣勢になって、彼は押し込むだけだった」とノイアーは説明した。

指揮官ヴァンサン・コンパニから非難の言葉は一切なかった。「それを変えることも、美化することもできない。20歳のGKなら、監督として少し取り組むべきことがあるだろう。でも、マヌはどう対処すべきか分かっている。残念ではあるが、チームとして僕たちは常に団結している」とコンパニは語った。