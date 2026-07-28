フランスサッカー連盟は、ディディエ・デシャン退任以降フランスサッカー界を包んでいた注目の状況に終止符を打ち、レジェンドであるジネディーヌ・ジダンを代表監督に任命した。デシャンは14年間「レ・ブルー」の指揮官を務めた人物であり、その後任となるジズーは、レアル・マドリードでの成功を収めた経験に続く、指導者キャリアで2度目の大きな挑戦に臨むことになる。

フランスサッカー連盟が発表したところによると、レアル・マドリードの前監督でありチャンピオンズリーグを3連覇したジダンは、来月からフランス代表の指揮を執ることになり、9月25日のトルコ戦で正式にその任務が始まる。

注目すべき動きとして、ジダンはフランス代表主将でレアル・マドリードの主力であるキリアン・エムバペから支援のメッセージを受け取った。エムバペはフランスのレジェンドの就任を歓迎し、「我が家へようこそ」と語り、ジダンが代表のスター選手たちから熱烈に歓迎されていることを明確に示した。

フランスサッカー連盟は以前、エムバペを代表の正式な主将に任命したことを認めており、これはフランスの若手スター世代を軸とした新たなプロジェクトを構築することを目的とした動きであった。そのプロジェクトを率いるのが、フランス国内および世界のサッカー界で大きな尊敬を集めるジダンである。

ジダンの任命はフランス代表の歴史における大きな転換点とみなされている。とりわけ、デシャンが在任期間中に成し遂げた大きな功績のあとであることは重要であり、その功績には2018年ワールドカップ優勝、2022年ワールドカップ決勝進出、さらにネーションズリーグ優勝が含まれる。

ジダンは新たな任務で大きな挑戦に直面することになる。近年フランス代表が到達した高いレベルを維持し、大陸および世界の大会で主要タイトルを争い続けることが求められるからだ。