試合終了後、ロッカールームで選手たちに「多くのこと」を伝えたと、クロップ監督はARDで語り、日曜夜にアウクスブルクで迎えた苦いホーム初陣についてこう述べた。「これもプロセスの一部だ。先発メンバー、多くの交代、そのすべては100パーセント私の責任だ。深く引いて守るギリシャを完全に崩し切れないことは分かっていた。今日の試合で大勝できないこと、あるいは勝てないことなら受け入れられた。でも負けてはいけない試合だった。それでも負けてしまった」

クロップ監督は木曜日のオランダ戦の1-1から、先発メンバーを5人変更。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ニコ・シュロッターベック、ナディーム・アミリに代わって、アレクサンダー・ニューベル、ヤン・アウレル・ビセック、そしてデビューのバンバセ・コンテらが先発した。

「一緒にやってまだ1週間で、守備的な相手と対戦し、寄せ集めの新しいチームなんだ。だからこそ決まりごとが必要になる」と、クロップ監督は一方でチームをかばいながらも、自身の示した方向性がピッチ上で一貫して表現される場面があまりに少なかったと同時に批判した。

新生DFBの指揮官は希望の光として、後半最初の15分間を挙げ、そこが自身にとっての「ポジティブなハイライト」だったとした。「あの時間帯は相手が何をしてくるか分かっていたし、それに合わせてチームを準備できていた。やるべき流れも出ていた」とクロップ監督は評価した。「でもその後はもうできなくなった。なぜかはまだ分からない」

DFBチーム：不本意なスタートでもユルゲン・クロップに希望を抱かせるものは？

ドイツ代表のベンチで指揮を執った最初の2試合が、引き分けと敗戦という不本意なスタートになったにもかかわらず、クロップ監督はなお将来を強く楽観している。「悪い終わり方をするより、悪いスタートの方がいい。すべてはかみ合ってくる。正しいことをしていれば、いつだってそうなるからだ。そして私たちは正しいことをしている」

一方、GKニューベルは前線の選手たちについて、「1つか2つしかチャンスを作れなかった」と不満を口にした。「今日はペナルティーエリア内でまったくシュートまで持ち込めなかった。必要のないゾーンでボールを持つ時間が多すぎる。そうするとギリシャに2、3回カウンターを受けて、2度チャンスを与えてしまう。あのディフレクトしたシュートがそのまま入った。僕たちはゴールに向かうシュートが少なすぎるし、相手があれだけ深く構えてくると難しくなる」と、この試合が代表4キャップ目となったベシクタシュのGKは語った。

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「僕たちにとって良いパフォーマンスではなかった」と、主将ヨシュア・キミッヒもまた落胆をにじませる総括を口にした。「深いブロックを敷く相手に苦しんだ。全体的に動きが少なく、創造性も足りなかった」と、74分にディミトリオス・クルベリスのギリシャ決勝弾を見届けることになったバイエルンのMFは語った。「動きが足りなかったし、アイデアも不足していた。自分としては0-0が妥当だったと思う。あれで負けるのはかなり不運だ」と振り返った。

31歳の彼は、今回の招集期間で行われる残り2試合のネーションズリーグに向けた、クロップ監督の第2回招集メンバーには含まれていない。ドイツは木曜日にミュンヘンでセルビアと対戦し、挽回を期す。来週日曜日にはギリシャとの再戦が控える。2004年欧州王者のギリシャは、ネーションズリーグAリーグ・グループ2で開幕2試合を終えて勝ち点6で首位。DFBチームは勝ち点1で3位につけている。