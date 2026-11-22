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レアル・マドリーへの記録的移籍に先立ち、ヤン・ディオマンデはRBライプツィヒ以外のクラブに加入する可能性もあった。ブンデスリーガのクラブは、その傑出したストライカーを強豪クラブに先んじて獲得していた。

ディオマンデが契約解除条項によってCDレガネスからRBライプツィヒへ2000万ユーロで移籍したのは、レアル・マドリーへの移籍のわずか1年前だった。しかし、スペイン2部クラブの会長エドゥアルド・コシンによれば、コートジボワール出身の同選手を売却する予定はそもそもなかったという。

コシン会長はRMCスポールに対し、「例えばモナコは非常に強い関心を示し、彼を獲得するために本当にあらゆる手を尽くした」と語り、こう続けた。「ほかのクラブと同様、モナコにも交渉するつもりはないと伝えた。彼が最終的にライプツィヒと契約したと知り、おそらく落胆しただろう。だが実際には、ライプツィヒともそれ以上の交渉はしていない」

ところがライプツィヒは、移籍を成立させるためにすぐさま別の手段を取ったという。「彼らはスペインサッカー連盟に連絡し、我々の銀行口座情報を尋ねた最初のクラブだった。それだけのことだ」とコシン会長は明かした。

Getty Images

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慰めとなった利益：レガネスはディオマンデの移籍で大幅な黒字

レガネスにとって慰めとなったのは、 そのわずか6カ月前に、米フロリダ州デイトナビーチの私立スポーツアカデミー「DMEアカデミー」からディオマンデを移籍金なしで獲得していた ことだ。10試合で計542分に出場し、2得点1アシストを記録した後、ライプツィヒが2000万ユーロで獲得した。さらにレガネスは、売却益の5％を受け取る権利も確保していた。

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ディオマンデはそのわずか1年後、基本移籍金1億2500万ユーロでレアル・マドリーの記録的な補強となったため、売却益は1億500万ユーロに上る。レガネスはさらに約500万ユーロを受け取ったことになる。

ディオマンデはライプツィヒで印象的なプレーを見せ、注目を集めた。36試合に出場して13得点10アシストを記録。20歳の同選手は、これまでレアル・マドリーでも力を示している。

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当初はレギュラーではなかったディオマンデだが、現在はジョゼ・モウリーニョ監督の下で定位置を確保。17試合で4得点4アシストを記録している。