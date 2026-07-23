スペインのスポーツ紙によると、バルセロナのスポーツディレクター、デコはセンターバックと会談し、バルサ移籍の可能性を探った。 ラポルテは2028年までビルバオと契約しているが、契約解除条項により移籍金はわずか1500万ユーロと報じられている。

テルジッチ監督は、守備の要の移籍噂を意図的に軽視した。元ドルトムント指揮官にとって驚きではない。「これは新しい話ではない。ただ名前が変わっただけかもしれない」と43歳の監督は一蹴した。

昨季長引いたニコ・ウィリアムズの移籍騒動を想起させた。彼はビルバオのユース出身で、昨年7月に2035年まで契約延長しながらも、バルセロナと合意済みと噂された。

Getty Images

スペイン代表としてW杯で好パフォーマンスを見せたラポルテ。

契約上、テルジッチ監督が主力のラポルテを引き留められるかは不透明だ。監督は冷静に「彼ら3人の復帰を誇りに思うし、一緒に働けることを楽しみにしている」と語った。

31歳のラポルテはW杯で全試合に出場し、堅守スペインをわずか1失点に導いた。

クラブレベルでは、ラポルテは昨季移籍金1000万ユーロでアル・ナセルから古巣ビルバオへ復帰。負傷離脱があったもののリーガで25試合に出場し、通算252試合を数える。

Getty Images

ラポルテがこれまでプレーしたクラブは？

2018年には6500万ユーロの移籍金でビルバオからマンチェスター・シティへ移籍した。

グアルディオラ監督の下で5年半プレーし、180試合に出場した。2023年夏、サウジアラビアのアル・ナセルへ移籍。移籍金は2700万ユーロ超で、69試合に出場した後、バスクへ戻った。