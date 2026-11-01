5連勝中のリヴァプール、アラウホはさらなる成長に自信
リヴァプールは日曜日、アンフィールドでプレミアリーグ王者アーセナルを迎え、公式戦での連勝を6に伸ばすことを目指す。アンドニ・イラオラ監督率いるチームは、ミッドウィークのカラバオカップでチェルシーとのPK戦を制して、この一戦に臨む。
ブライトン戦でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれたロナルド・アラウホは、チームが大きく前進していると考えている。
ウルグアイ人DFは、チームはまだ本来の力を最大限に発揮していないと強調した。
アラウホ、リヴァプールはさらにレベルを上げられると強調
ミケル・アルテタ監督率いるチームとの対戦を前に、アラウホはイラオラ監督の下でのチームの成長を語った。「今、僕たちの調子が良いことは間違いない。個人的には、今のチームを信じている」とアラウホは述べた。
「スタートはベストではなかったかもしれない。でも、このチームの顔ぶれや、監督が僕たちに求める取り組みと哲学を考えれば、チームは成長し続けると確信していた」
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「僕たちは成長の途上にある。それは素晴らしいことだ。まだ改善の余地があるということだから……。満足してはいけない」と付け加えた。
ブライトン戦で話題になった、頭でのタックルを振り返る
アラウホは、リヴァプールが最近のリーグ戦でブライトンに2－0で勝利した際、倒れた状態から頭でタックルした、今や有名になったプレーについて語った。「結局、あれはその場での対処だった。地面に身を投げ出していたから、頭を使ったんだ」とアラウホは笑顔で説明した。
「僕はとても情熱的で、そうやってサッカーに向き合っている。ずっとそうだった……。チームを助けるために必要なことなら、何でもできるようにしておかなければならない」
「倒れたところにボールがあったから、頭を使ってボールに触れた。素晴らしいプレーだったけど、それも僕の仕事の一部だ」と付け加えた。
リヴァプール、強敵アーセナルとの一戦に備える
アラウホは、アンフィールドで待ち受けるリーグ王者との対戦が厳しい試練になると認めた。
「難しい試合になる。相手はプレミアリーグ王者で、チャンピオンズリーグのファイナリストだ……。でも、僕たちにも武器がある」とアラウホは語った。
リヴァプールはホームのサポーターの前で、重要な勝ち点3を手にすることに集中している。