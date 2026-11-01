共有 GOALをGoogleでフォロー

リヴァプールのDFロナルド・アラウホは、公式戦で5連勝を飾ったものの、チームはまだパフォーマンスを高められると考えている。ウルグアイ人のアラウホは、日曜日に行われるプレミアリーグ王者アーセナルとの対戦を前に、ブライトン戦で話題となった自身のヘディングでのタックルについても振り返った。

広告

5連勝中のリヴァプール、アラウホはさらなる成長に自信

リヴァプールは日曜日、アンフィールドでプレミアリーグ王者アーセナルを迎え、公式戦での連勝を6に伸ばすことを目指す。アンドニ・イラオラ監督率いるチームは、ミッドウィークのカラバオカップでチェルシーとのPK戦を制して、この一戦に臨む。

ブライトン戦でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれたロナルド・アラウホは、チームが大きく前進していると考えている。

ウルグアイ人DFは、チームはまだ本来の力を最大限に発揮していないと強調した。

アラウホ、リヴァプールはさらにレベルを上げられると強調

ミケル・アルテタ監督率いるチームとの対戦を前に、アラウホはイラオラ監督の下でのチームの成長を語った。「今、僕たちの調子が良いことは間違いない。個人的には、今のチームを信じている」とアラウホは述べた。

広告 広告

「スタートはベストではなかったかもしれない。でも、このチームの顔ぶれや、監督が僕たちに求める取り組みと哲学を考えれば、チームは成長し続けると確信していた」

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 ARS 視聴する

「僕たちは成長の途上にある。それは素晴らしいことだ。まだ改善の余地があるということだから……。満足してはいけない」と付け加えた。

ブライトン戦で話題になった、頭でのタックルを振り返る

アラウホは、リヴァプールが最近のリーグ戦でブライトンに2－0で勝利した際、倒れた状態から頭でタックルした、今や有名になったプレーについて語った。「結局、あれはその場での対処だった。地面に身を投げ出していたから、頭を使ったんだ」とアラウホは笑顔で説明した。

広告

「僕はとても情熱的で、そうやってサッカーに向き合っている。ずっとそうだった……。チームを助けるために必要なことなら、何でもできるようにしておかなければならない」

「倒れたところにボールがあったから、頭を使ってボールに触れた。素晴らしいプレーだったけど、それも僕の仕事の一部だ」と付け加えた。

広告

リヴァプール、強敵アーセナルとの一戦に備える

アラウホは、アンフィールドで待ち受けるリーグ王者との対戦が厳しい試練になると認めた。

「難しい試合になる。相手はプレミアリーグ王者で、チャンピオンズリーグのファイナリストだ……。でも、僕たちにも武器がある」とアラウホは語った。

広告

リヴァプールはホームのサポーターの前で、重要な勝ち点3を手にすることに集中している。