まずは30分、ギュレルの出番だ。元ライプツィヒのヤン・ディオマンデが左サイドからトルコ人MFに折り返すと、ギュレルはゴールまで16メートルの位置から全速力で走り込み、シュートを放った。しかも見事な一撃だった。左足から放たれたボールは美しい弧を描き、なすすべのないセビージャのGKオディッセアス・ヴラホディモスの頭上を越え、ファーサイドの隅に吸い込まれた。

「信じられないほど素晴らしい左足だ」。DAZNの実況ヤン・プラッテは、レアル・マドリーの先制点を興奮気味に称えた。ギュレルは、週半ばのチャンピオンズリーグでASローマに敵地で4-3と勝利した壮絶な一戦でも2ゴールをアシストしており、これが公式戦で今季2点目。5アシストと合わせ、21歳は早くも計7得点に関与している。

マドリードの観客が次の見せ場を目にするまで、長くはかからなかった。37分、今度はエンバペが魅せる。起点となったのは再びディオマンデ。左サイドから送られた1億2500万ユーロの新加入選手のパスを、ジュード・ベリンガムがかかとで軽く触れてエンバペにつなぐ。スターFWはボールを受けると、DAZNの解説者マックス・ニクが「ものすごい動き」と称えた身のこなしでペナルティーエリアに入り、次のタッチでセビージャのDFキケ・サラスをかわした。最後はさらに華麗なステップを踏み、ヴラホディモスを破った。

「すごい！ 本当にすごい！」と、実況のプラッテはマイクに向かって叫んだ。解説のニクも「アウェーチームには、もう速すぎてついていけない」と、フランス人FWの卓越したプレーを称賛。エンバペにとっては、公式戦11試合目にして今季10点目となった。

キリアン・エンバペがPK弾、ヤン・ディオマンデも続く

11点目は後半に生まれたが、これも一風変わったゴールだった。エンバペは自ら受けたファウルで得たPKを、パネンカで軽やかに、柔らかくゴール中央へ浮かせて決め、レアルを3-0とした（63分）。

マヌエル・ブエノに1点を返された後（80分）、ヤン・ディオマンデにも見せ場が訪れる。夏に1億2500万ユーロでRBライプツィヒからマドリードへ移籍したコートジボワール人選手は、左のハーフスペースを止められない勢いで駆け上がり、17メートルの位置から強烈なシュートを左隅に突き刺した。これがレアルの4-1での勝利を決定づけた（82分）。

この勝利でレアルは勝ち点を21とし、同じマドリードのアトレティコ（22）、圧倒的な首位に立つバルセロナ（27）に続く3位を守った。次の水曜日にはチャンピオンズリーグでRBライプツィヒをホームに迎え、その次の日曜日にはバルセロナとの敵地でのクラシコに臨む。



