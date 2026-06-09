バート・フェルブルッゲンが怪我で合宿を離脱した場合、ロナルド・クーマン監督はジャスティン・バイロウを後任として招集する可能性がある。しかし、『デ・テレグラーフ』のヴァレンティン・ドリーセンは、ジェノアのGKが招集されることに懸念を示している。

フェルブルッヘンがウズベキスタン戦（2-1）で負傷し、終盤にフレッケンと交代したため、クーマン監督は数日間、医療スタッフと状態を監視する。

火曜の動画記事でドリーセンは「ビジョウにまだチャンスがあるかもしれない」と指摘しつつ、「一方で『私を2度も裏切った。今度は君が苦しめ』と感じるのも理解できる」と語った。

「その気持ちはわかる。ビジョウはすでに3番手GKとしてW杯を経験している。あの時の数週間は本当に長く感じる。そんな状況で気分が晴れるはずがない。外から見れば誰もが『素晴らしい』と思うだろう。だが、5週間もベンチを温めなければならないとしたら、それは楽しいことではない」と、ビジョウがクーマン監督にきっぱり「ノー」と言っても、ドリーセンは理解を示すだろう。

オランダ代表ウォッチャーのドリessenはさらに「ジョーイ・フェールマンが『5週間もベンチに座りたくない』と辞退したとするなら、それも理解できる。 だが相手は億万長者だ。準々決勝敗退で13万8000ユーロを受け取っても大した額ではない」

フェルブルッヘンは日曜日の日本戦までに回復する見込みで、クーマン監督はフレッケンとサンダーランドで好調のロビン・ルーフスも起用できる。

バイロウは代表8試合出場、2021年デビュー。直近の代表戦は2023年のネーションズリーグ3位決定戦（イタリアに2-3敗）。