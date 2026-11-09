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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、日曜日にホームでアストン・ヴィラと乱戦の末に4-4で引き分け、チームがプレミアリーグの降格圏にとどまったものの、辞任を否定した。オールド・トラッフォードではアディショナルタイムにジョシュア・ザークツィーとパトリック・ドルグがゴールを決め、予想外の勝ち点1を手にした。それでもマンチェスター・ユナイテッドは18位のまま、代表戦による中断期間に入る。

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後半アディショナルタイムの同点弾でホームで勝ち点1を確保

キャリック監督への重圧が高まっている。率いるチームはプレミアリーグで8試合勝利がなく、リーグ戦での白星は8月に昇格組イプスウィッチ・タウンを下した1勝だけだ。週半ばのローマ戦では開始17分までに2点を先行されたユナイテッドは、今回は開始4分以内にアリソンに先制点を許し、ニコラス・ジャクソンにも失点。それでもブルーノ・フェルナンデスのPKと元ヴィラMFユーリ・ティーレマンスのゴールで、前半のうちに追いついた。ジョン・マッギンのPKとレオン・ゴレツカのヴィラでの初ゴールでスコアが4-2となり、オーナーへの抗議活動を経て一部のファンが早々に席を立つ中、ジルクゼーとドルグが勝ち点1をもたらした。

キャリック監督、辞任の可能性を否定

自身の『スカイスポーツ』のインタビューの最後に、辞任が正しい選択だと感じた場合に身を引くことを考えるかと問われたキャリック監督は、「そうはならない」と答えた。

自身の将来について当然話し合いが行われるのではないかと重ねて問われると、「そうなるのか？」と返した。

そうした話し合いはあるはずだと告げられたユナイテッド指揮官は、「あなたはそう思うのか？」と応じた。

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現状をどう捉えているかと聞かれると、キャリック監督は「今、あなたが自分の考えを私に伝えている」と話した。

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改めて自身の見解を求められると、こう続けた。「十分に勝てていない。だが、前に進み、これまで取り組んできたことに引き続き取り組んでいくつもりだ。今日の試合でも良いところを数多く見せた。いくつかの点を改善し、試合に勝ち始めなければならない」

キャリック監督、チームの立て直しに自信

リーグ開幕からの10試合でクリーンシートが一度もないのは1986-87シーズン以来初めてとなった。それでもチームは今季の巻き返しができるかと試合後の記者会見で問われ、キャリック監督は「100％だ。十分なものは揃っていると思う」と答えた。

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「ゴールは試合の流れを変える。我々はそれに対処しなければならないし、大幅に改善しなければならない点だ。ただ、十分なものは揃っている。今はある局面で自分たちの首を絞めているだけだ。クラブが進むべき方向は私の中ではっきりしている。あとは試合に勝たなければならない」

守備のミスを振り返り、こう付け加えた。「フットボールを左右するのは一つひとつの場面であり、結局は両ゴール前で何が起きるかだ。そうした場面や、完全に防げたはずの失点を除けば、実際にはかなり良いプレーができたと思う。大半の時間帯で我々の方が良いチームだったし、勝てなかったことに落胆している」

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不名誉な記録が続く中、次戦はリヴァプールと対戦

10試合で1勝のユナイテッドは18位に沈んでいる。この段階での順位としては、1986-87シーズンに20位だった時以来、トップリーグで最も低い。さらに、2025年4月1日から5月16日に記録した8試合連続未勝利にも並んだ。キャリック監督率いるチームは、少なくとも15日間連続で降格圏にとどまることが確定。トップリーグでは1986年9月から10月にかけての28日間以来、最長となる。2週間の代表戦による中断期間を経て、イングランドで20度優勝しているユナイテッドはライバルのリヴァプールとの一戦に臨む。