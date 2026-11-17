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サッカーファンにとって見慣れない珍しい光景だった。バルセロナのスター、ハフィーニャが、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督と並んでシンガポール国立競技場のスタンドに座り、シンガポール対ブラジルの親善試合を観戦した。2人は前の試合の日本戦で、そろって主審から退場処分を受けていた。

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ブラジルが4-0で完勝した親善試合は、思わぬ話題の舞台にもなった。スタンドに並んで座るハフィーニャとアンチェロッティの姿がすべての注目をさらい、主将と指揮官がピッチの外でそろう初めての光景となった。

2人は日本戦で、日本代表が91分に挙げた決勝ゴールに抗議し、ともに退場処分を受けていた。先週土曜日に行われたこの試合は、日本が3-2で勝利している。

バルセロナのアタッカーは71分の時点ですでに交代していた。しかし主将としてピッチ上で主審と何度か言い争った末、ゴールの前にファウルがあったと考えてベンチで怒りを爆発させ、レッドカードを受けたと「ムンド・デポルティーボ」は伝えている。

レッドカードについて謝罪したハフィーニャは、FIFAの規定では親善試合でも1試合の出場停止となるものの、バルセロナには戻らずに代表のチームメイトと残るとブラジルサッカー連盟に伝えた。この振る舞いは誰もが感心するものだった。

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アンチェロッティは「我々のリーダーの一人」が見せたこの行動を高く評価し、公の場で称賛した。ブラジル国内では、ハフィーニャがケガを避けるため出場時間の調整を求めたことをめぐり、議論が起きていた。

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アンチェロッティの称賛は、選手の姿勢をめぐる議論に終止符を打つものとなった。イタリア人指揮官と主将の関係が非常に強固であること、そしてハフィーニャがブラジル代表のプロジェクトにおける主要な柱の一人となったことを裏付けている。

バルセロナは、ハフィーニャが水曜日から木曜日にかけてチームに合流すると見込んでいる。日曜日午後2時からのビジャレアル戦に備えるためで、ラ・リーガの重要な一戦となる。

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一方、ピッチ上ではブラジル代表がシンガポール相手に力強いパフォーマンスを見せ、早々に4-0で試合を決めた。若いスターたちの活躍が際立つ一戦となった。

ヴィニシウス・ジュニオールが9分、ブルーノ・ギマランイスのパスから先制点を挙げると、15分にはエンドリッキのパスから2点目を追加。さらに21分にはエステヴァン・ウィリアンのパスからハットトリックを達成した。

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31分には、再びエステヴァン・ウィリアンのパスからエンドリッキが4点目を決め、ブラジルが4-0とリードして前半を終えた。

後半、シンガポール代表は点差を縮めようと試み、45分にはムハンマド・サフワン・バハルディンにチャンスが訪れたが、スコアはそのまま試合終了まで動かなかった。

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楽な試合展開となったものの、視線はスタンドに注がれ続けた。並んで座るハフィーニャとアンチェロッティの姿は、出場停止でもチームの一体感は揺るがないこと、そしてブラジル代表が今後の大舞台を前に威厳の回復へ着実に歩みを進めていることを明確に示していた。一方のバルセロナは、ビジャレアル戦でチームを牽引するスターの早期復帰を待ちわびている。