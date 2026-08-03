「それまではみんな同じことを言っていた」：トーマス・ミュラー、歴史的快挙の後に冗談】

「その前はみんな同じことを言っていた。記録は72ポイントで、そう簡単には誰にも破れないってね」とトーマス・ミュラーはメールマガジンで記した。「それなら、今こそその記録にはどいてもらわないと、と思った」

最終的に36歳のバンクーバー・ホワイトキャップスのFWは11個の的のうち10個を射抜き、79ポイントを記録。こうして記録を難なく更新した。「満点まで5ポイント足りなかった。ほとんどその方が良かったと思っている。でなければ、彼らは新しいチャレンジを考えなければならないからね。最高得点が並ばれるだけになったら、もうそれほど面白くない」

シューティング・チャレンジはMLSオールスター・スキルズチャレンジの一部で、伝統的にMLSオールスターゲームの前夜に行われる。選ばれたMLSの選手たちが、決められた時間内にゴール内外に設置された的をできるだけ多く射抜く形式だ。

バンクーバー・ホワイトキャップスはW杯中断明けに苦戦

それまでの最高記録はFCシンシナティのブラジル人、エバンデルが保持しており、昨年打ち立てたものだった。ミュラーの圧巻のパフォーマンス後、会場にいたそれまでの記録保持者にも参考記録として挑戦の機会が与えられ、実際に同じく79ポイントを記録した。

NBAではスキルズチャレンジは実績あるコンセプトだ。「多くの人がこのフォーマットをバスケットボール、とりわけダンクコンテストで知っている。クールなハイライトだし、サッカーでも少なくとも同じくらい楽しい。特に勝てばね」とミュラーは記した。「このフォーマットで一番気に入ったのは、リラックスした雰囲気で、選手の違った一面が見られること。人柄がよく出るんだ」

MLSではW杯による中断以降、ホワイトキャップスは波のある戦いが続いており、ウェスタン・カンファレンス首位のチームは最初の3試合でわずか2ポイントしか獲得していない。ミュラーは日曜未明のロサンゼルスFC戦で、1-1の引き分けに持ち込むPKを決めた。



