36分、44キャップを誇るこの代表選手はゴール前へのクロスをキャッチし切れなかった。すると、こぼれたボールはそのままシオンのウィンズリー・ボテリの足元へ。ボテリは無人のゴールへ難なく流し込み、スイスの強豪クラブに一時的な2-1をもたらした。これでシオンは、アヤックスが第1戦を4-2で制していた中、ひとまず1点差に詰め寄った。

もっとも、このミスが第2戦の行方に与えた影響は大きくなかった。その後、アヤックスがギアを上げ、第2戦も5-3で勝利。これにより、オランダの名門クラブは2試合合計9-5で勝ち上がった。ユリアン・ブラントは第1戦に続いて得点が期待されたが、60分で交代となり、第2戦では無得点に終わった。

テア・シュテーゲンが痛恨ミスで批判も「まったく安定感がなかった」

突破を決めたとはいえ、テア・シュテーゲンは批判を免れなかった。「テア・シュテーゲンはあまり安定しているようには見えなかった」と、Voetbal International は試合後に評した。

34歳のテア・シュテーゲンはFCバルセロナで構想外となり、さらに深刻な負傷の連続にも苦しんだ末、カタルーニャのクラブから1シーズンの期限付きでアヤックスへ加入した。オランダの名門では、テア・シュテーゲンが守護神を務めている。

このGKはすでに前季にも半シーズン、FCジローナへレンタル移籍していた。ただ、当時は負傷の影響で公式戦2試合の出場にとどまった。テア・シュテーゲンとFCバルセロナの契約は2028年まで残っている。